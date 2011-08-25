به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی پیرامون روز قدس گفت: امام (ره) فرمودند روز قدس روز اسلام است. حقیقتا امام (ره) با آن دید وسیع الهی خودشان که تلفیقی بود از مسائل دینی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و عرفانی و یک نگاه بلند به آینده بشریت، راهکارهای تاثیرگذاری برای هدایت انسانها و نجات مستضعفان ارائه داده‌اند که چنین چیزی از غیر معصوم کمتر دیده شده است.

وی یادآور شد:‌ حرفهای امام (ره) حق است و محقق خواهد شد. تصمیمات امام (ره) تصمیمات جامعی بوده و ابعاد مختلف آن باید بررسی شود.

موسوی هوایی یکی از اهداف بزرگ جهان اسلام را دشمن شناسی و دفع تسلط دشمن دانست و تصریح کرد: روز قدس یکی از ابتکارات بزرگ امام (ره) است. باید با شرکت در این واجب الهی راه نفوذ فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی دشمن را به کشور و بلاد مسلمین بست. امروز نهالی که امام (ره) کاشته بالنده شده و راهپیمایی روز قدس باشکوه تر از همیشه برپا خواهد شد.

وی افزود: روز قدس میزان و ملاکی است که منافق را از مؤمن‌ جدا می‌کند. محو رژیم صهیونیستی خود معیار بزرگی است. یهودی ها و مسیحی‌های متدین به دنبال این هستند که اسرائیل از بین برود. ظلم اصلی رژیم صهیونیستی اشغال قبله اول مسلمین است؛ مکانی که برای همه ادیان مقدس است. آزادی قدس فقط با محو رژیم صهیونیستی محقق خواهد شد.



معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی همچنین اظهار داشت: اگر مقام معظم رهبری پیگیری صحیح مسائل را بنا بر منطق و مشی امام (ره) نمی‌کردند، مسلما دشمنان اجازه نمی‌دادند از روز قدس چیزی باقی بماند .



موسوی هوایی به موقعیت حساس داخلی و خارجی کشور اشاره کرد و یادآور شد: راهپیمایی روز قدس تایید نظام جمهوری اسلامی است. چیزی که امام (ره) فرمودند حفظ نظام از نماز بالاتر و اوجب واجبات است. و این بزرگترین جهاد فی سبیل الله است. این نظام به راحتی به دست نیامده است؛ نعمت بزرگی است که با هیچ چیز نمی‌توان آن را عوض کرد. یکی از زمینه‌های حفظ نظام حضور در همین صحنه‌هاست.



وی با بیان اینکه بیداری اسلامی در منطقه به کشورهای اروپایی و آمریکا هم رسیده است، گفت: این یکی از معجزات الهی است و کسی شک ندارد که چنین چیزی از تبعات انقلاب اسلامی است. مردم بحرین، عربستان، یمن، لیبی، مصر، تونس و.. همه نگاهشان به روز قدس ایران است. راهبرد بزرگ بین المللی ما تظاهرات روز قدس است. با تظاهرات روز قدس می‌توانیم آرمانهای امام را در دنیا جا بیندازیم.