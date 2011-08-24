به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، تظاهرکنندگان مصری برای چندمین روز متوالی با تجمع در برابر سفارت رژیم صهیونیستی در قاهره خواستار اخراج سفیر این رژیم و فراخوانی سفیر مصر در اعتراض به کشته شدن شش سرباز مصری شدند.

تظاهرات کنندگان خواستار قطع همه روابط با اسرائیل و لغو پیمان "کمپ دیوید" و توقف صدور گاز به اسرائیل شدند.آنها شعار می دادند سفیر اسرائیل باید اخراج شود و " ای یهودیان آگاه باشید، سپاه محمد(ص) می آید."

همچنین برای پنجمین شب متوالی صدها مصری در برابر منزل سفیر اسرائیل در قاهره تظاهرات کردند و با حمل پلاکاردهایی خواستار اخراج وی شدند.

این در حالی است که تعدادی از فعالان سیاسی در مصر خواستار برگزاری تظاهرات میلیونی ضد صهیونیستی در جمعه آینده شدند.

شایان ذکر است که چندی پیش نظامیان رژیم اسرائیل شش سرباز مصری را کشتند که پس از این اقدام آتش خشم مصری ها زبانه کشید و یک جوان مصری با بالا رفتن از ساختمان سفارت رژیم صهیونیستی، پرچم این رژیم را به زیر کشیده و آن را آتش زد.