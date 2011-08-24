  1. استانها
  2. لرستان
۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۴۳

همزمان با هفته دولت/

48 طرح گازرسانی در لرستان افتتاح و کلنگ زنی می شود

48 طرح گازرسانی در لرستان افتتاح و کلنگ زنی می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان از بهره برداری و کلنگ زنی 48 پروژه طی هفته دولت در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی گودرزی در این رابطه اظهار داشت: اعتبارات منظور شده برای این پروژه ها بیش از 120میلیارد ریال است.

وی به جزئیات این پروژه ها اشاره کرد و افزود: 25 پروژه گازرسانی شامل گازرسانی به 13 روستا، تامین گاز پنج جایگاه CNG و تامین گاز 7 واحد صنعتی در مجموع با اعتباری معادل 85 میلیارد ریال در هفته دولت به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان با اشاره به گازرسانی به 5 جایگاه CNG در استان، گفت: برای تامین گاز این تعداد جایگاه بیش از 15میلیارد ریال هزینه شده است.

گودرزی بهره مندی 5 واحد صنعتی را از دیگر پروژه های قابل افتتاح در هفته دولت در لرستان برشمرد و هزینه گازرسانی به این تعداد واحد صنعتی را 25 میلیارد ریال عنوان کرد.

وی اظهار داشت: گازرسانی به 23 روستای استان نیز در هفته دولت امسال آغاز خواهد شد که هزینه پیش بینی شده برای گازرسانی به این روستاها 35 میلیارد ریال است.

کد مطلب 1391416

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها