48 طرح گازرسانی در لرستان افتتاح و کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی گودرزی در این رابطه اظهار داشت: اعتبارات منظور شده برای این پروژه ها بیش از 120میلیارد ریال است.

وی به جزئیات این پروژه ها اشاره کرد و افزود: 25 پروژه گازرسانی شامل گازرسانی به 13 روستا، تامین گاز پنج جایگاه CNG و تامین گاز 7 واحد صنعتی در مجموع با اعتباری معادل 85 میلیارد ریال در هفته دولت به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان با اشاره به گازرسانی به 5 جایگاه CNG در استان، گفت: برای تامین گاز این تعداد جایگاه بیش از 15میلیارد ریال هزینه شده است.

گودرزی بهره مندی 5 واحد صنعتی را از دیگر پروژه های قابل افتتاح در هفته دولت در لرستان برشمرد و هزینه گازرسانی به این تعداد واحد صنعتی را 25 میلیارد ریال عنوان کرد.

وی اظهار داشت: گازرسانی به 23 روستای استان نیز در هفته دولت امسال آغاز خواهد شد که هزینه پیش بینی شده برای گازرسانی به این روستاها 35 میلیارد ریال است.