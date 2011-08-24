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۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۵۱

چندین طرح جدید صنعتی در قم به بهره‌برداری می‌رسد

چندین طرح جدید صنعتی در قم به بهره‌برداری می‌رسد

قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن استان قم گفت: در هفته دولت چندین طرح صنعتی با حجم سرمایه‌گذاری 130 میلیارد ریال در استان قم به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر‏، مجید آوری‌فرد اظهار داشت: امسال در هفته دولت برنامه ویژه‌ای برای افتتاح و راه‌‌اندازی چندین کارخانه بزرگ و متوسط صنعتی با حضور مسئولان کشوری و استانی در محل شهرک صنعتی شکوهیه فراهم شده است.

وی ادامه داد: با افتتاح رسمی طرح‌های صنعتی جدید، زمینه اشتغال ۳۰۰ نفر به صورت مستقیم در هفته دولت فراهم می‌شود.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان قم حجم سرمایه‌گذاری انجام شده برای ایجاد این طرح‌ها را 130 میلیارد ریال اعلام کرد و یادآور شد: بیشتر طرح‌های مذکور با جدید‌ترین تکنولوژی در زمینه تولید صنایع فلزی و الکترونیک و شیمیایی آغاز بکار خواهند کرد.

وی به برخی از این طرح‌ها اشاره کرد و گفت: بیشتر محصولات طرح‌های صنعتی قابل بهره‌برداری شامل اسکلت فلزی، انواع نوار چسب، فنر تسمه‌ای، فرم دهی انواع فلزات، بروش کشیدن مفتول، انواع فنر توربوشارژر، لوله پلیمری ۵ لایه آب گرم و سرد، اتصالات لوله چند جداره، تعمیر و بازسازی موتور‌ها و توربین‌ها و موتور ژنراتور برق دیزلی تا ۱۰۰۰ کیلووات است.

آوری‌فرد گفت: با توجه به موقعیت مطلوب استراتژیکی استان قم زمینه رشد و توسعه صنعتی و شتاب سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن بسیار امیدوارکننده است و در آینده‌ای نه چندان دور، قم به یکی از جذاب‌ترین و مناسب‌ترین منطقه برای کسب و کار و سرمایه گذاری تبدیل خواهد شد.

کد مطلب 1391419

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