85 پروژه در بخش کشاورزی مازندران افتتاح می شود

عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در هفته دولت امسال، تعداد 85 پروژه خدماتی، زیربنایی و تولیدی با اعتباری بالغ بر 154 میلیارد و400 میلیون ریال مورد افتتاح و بهره برداری قرار می گیرد که سهم اعتبارات دولتی بالغ بر 73 میلیارد ریال و سهم بخش خصوصی 81 میلیارد ریال است.

وی افزود: این طرحها با حضور خانواده های معظم شهداء، مسئولان کشوری، استانی، شهرستانی، کشاورزان و اقشار مختلف مردم در هفته دولت امسال بهره برداری می شود.

عظیمی گفت: با افتتاح از این طرحها 71 روستا با بیش از چهار هزار و 114 خانوار روستایی از مزایای آن برخوردار می شوند و در مجموع برای 168 نفر ایجاد اشتغال مستقیم خواهد شد و به میزان 3546 تن بر حجم تولیدات بخش کشاورزی استان افزوده می شود.

وی افزود: از مجموع پروژه های افتتاحی سازمان در این ایام، 68 پروژه خدماتی و زیربنایی در حوزه آب و خاک و 17 پروژه تولیدی مربوط به بخش های دام و طیور و شیلاتی است.

مازندران قطب کشاورزی کشوراست.