به گزارش خبرنگار مهر، دلبری از چهرههای فعال جوان در عرصه اقتصاد بانکی است که توانست با عملکرد خوب خود در زمان مسئولیت صندوق قرض الحسنه بسیجیان تواناییاش را نشان دهد.
وی با ابتکارات خود در زمان تصدی مدیریت این صندوق توانست گوی رقابت را از مجموعههای همتراز و رقیب و حتی بانکهای دولتی ربوده و با جذب سرمایههای خرد به مجموعه بانکی گستردهای در استان تبدیل شود.
دلبری هم اکنون رئیس هیئت مدیره مؤسسه مالی و اعتباری صالحین است.
اعضای شورای اسلامی شهر قم در جلسه ظهر چهارشنبه پس از بررسی تواناییها و برنامههای افراد مورد نظر خود و اقتصائات استان با 6 رأی مثبت آقای دلبری را به عنوان شهردار جدید قم انتخاب کردند.
در این ارتباط شورای اسلامی شهر با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: آقای محمد دلبری در پانصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر که در روز چهارشنبه مورخ دوم شهریورماه 1390 تشکیل گردید به عنوان شهردار جدید قم انتخاب شد.
بدنبال استعفای آقای مهندس عابدینی پور و پس از طی 2 ماه از فرصت قانونی انتخاب شهردار توسط شورای اسلامی شهر قم، محمد دلبری به عنوان شهردار قم انتخاب گردید.
در این دوره از گزینش وانتخاب شهردار قم، حدود ده نفر از مدیران استانی، شهرداری و فرا استانی مورد بررسی شورای اسلامی شهر قم قرار گرفتند که در نهایت از بین همه گزینههای مطرح وتوانمند، آقای دلبری که دارای سوابق مدیریتی مالی واقتصادی بیشتری بود با اکثریت آرا انتخاب گردید.
محمد دلبری پس از واگذاری مسئولیت صندوق قرضالحسنه بسیجیان قم، تا کنون مسئولیتهای زیر را داشته است:
مؤسس و رئیس هیئت مدیره مؤسسه مالی و اعتباری صالحین کشور، رئیس هیأت مدیره شرکتهای سرمایهگذاری وابسته، معاون اقتصادی بنیاد تعاون بسیج سپاه، رئیس بنیاد تعاون بسیج، معاون اعتبارات و سرمایهگذاری مؤسسه مالی و اعتباری مهر، معاون پشتیبانی مهندسی و منابع انسانی مؤسسه مالی و اعتباری مهر، مشاور اقتصادی و سرمایهگذاری شهرداری قم، مشاور اقتصادی و سرمایهگذاری شهرداری منطقه یک تهران، عضو کارگروه بانکداری اسلامی وزارت اقتصاد و دارایی، مدیر برتر منتخب مدیران پیشگام کشور در سال 90.
قم - خبرگزاری مهر: پس از یک ماراتن متغیر، شورای اسلامی شهر محمد دلبری را به عنوان شهردار جدید قم انتخاب کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، دلبری از چهرههای فعال جوان در عرصه اقتصاد بانکی است که توانست با عملکرد خوب خود در زمان مسئولیت صندوق قرض الحسنه بسیجیان تواناییاش را نشان دهد.
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