نمایشگاه دستاوردهای هفته دولت در قلعه ناصری ایرانشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمدل بامری ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: در اولین روز از هفته دولت مسئولان این شهرستان با حضور در گلزار شهدای گمنام و ذکر فاتحه ضمن عطر افشانی مزار شهدا با آرمان ‌های نظام و شهدای دوران هشت سال دفاع مقدس تجدید میثاق کردند.

وی گفت: نمایشگاه دستاوردهای هفته دولت در قلعه ناصری این شهرستان افتتاح شده که دستگاه‌ های اجرایی با ایجاد 20 غرفه دستاوردها و خدمات نظام را در قالب فیلم، کتاب، سی دی، بروشور و بنر به معرض نمایش عموم گذاشتند.

وی افزود: در این نمایشگاه فعالیت ‌های زنان منطقه در زمینه هنرهای دستی به نمایش گذاشته شده و ویزیت رایگان بیماران نیز انجام می‌ شود.

فرماندار ایرانشهر بیان داشت: هفته دولت بهترین فرصت برای معرفی خدمات دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران به مردم است.

وی گفت: همچنین امروز چند‌ طرح خودکفایی و خود‌ اشتغالی کمیته امداد از جمله احداث واحدهای دامداری و کشاورزی با مجموع اعتبار شش میلیارد ریال به بهره ‌برداری رسید.