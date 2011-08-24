  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۲۹

بامری:

نمایشگاه دستاوردهای هفته دولت در قلعه ناصری ایرانشهر افتتاح شد

نمایشگاه دستاوردهای هفته دولت در قلعه ناصری ایرانشهر افتتاح شد

ایرانشهر - خبرگزاری مهر: فرماندار ایرانشهر گفت: در اولین روز از هفته دولت نمایشگاه دستاوردهای هفته دولت در قلعه ناصری این شهرستان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمدل بامری ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: در اولین روز از هفته دولت مسئولان این شهرستان با حضور در گلزار شهدای گمنام و ذکر فاتحه ضمن عطر افشانی مزار شهدا با آرمان ‌های نظام و شهدای دوران هشت سال دفاع مقدس تجدید میثاق کردند.

وی گفت: نمایشگاه دستاوردهای هفته دولت در قلعه ناصری این شهرستان افتتاح شده که دستگاه‌ های اجرایی با ایجاد 20 غرفه دستاوردها و خدمات نظام را در قالب فیلم، کتاب، سی دی، بروشور و بنر به معرض نمایش عموم گذاشتند.

وی افزود: در این نمایشگاه فعالیت ‌های زنان منطقه در زمینه هنرهای دستی به نمایش گذاشته شده و ویزیت رایگان بیماران نیز انجام می‌ شود.

فرماندار ایرانشهر بیان داشت: هفته دولت بهترین فرصت برای معرفی خدمات دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران به مردم است.

وی گفت: همچنین امروز چند‌ طرح خودکفایی و خود‌ اشتغالی کمیته امداد از جمله احداث واحدهای دامداری و کشاورزی با مجموع اعتبار شش میلیارد ریال به بهره ‌برداری رسید.

کد مطلب 1391429

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها