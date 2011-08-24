70 هزار هکتار اراضی برنج مازندران مکانیزه برداشت شد

یحیی ابطالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مقدار برداشت مکانیزه از مجموع 111 هزار هکتار شلتوک برنج برداشت شده مازندران بوده است.

وی افزود: سطوح نشاء مجدد استان بالغ بر 15 هزار و 331 هکتار و پرورش رتون در سطح 23 هزار و 619 هکتار بوده است.

ابطالی گفت: در راستای کشت برنج در استان، مقدار 9 هزار و 615 تن کود اوره سرک بین کشاورزان شالیکار استان توزیع و مبارزه بیولوژیک نسل دوم در سطح 50 هزار هکتار از اراضی شالیزاری مازندران انجام شده است.

وی اظهار داشت: میانگین قیمت ارقام محلی استان بین 24 هزار و 500 تا 27 هزار و 500 برای فجر، خزر و شیرودی بین 12 هزار تا 14 هزار ریال برای ارقام ندا و نعمت بوده است.

معاون جهادکشاورزی مازندران گفت: کل سطوح زیر کشت برنج مازندران در سال زراعی جاری 237 هزار و 660 هکتار بوده که سطح ارقام محلی 145 هزارهکتار و ارقام پرمحصول 92 هزار و 504 هکتار است.