سند راهبردی بخش کشاورزی مازندران تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عظیمی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته راهبردی جهادکشاورزی مازندران، هدف از برگزاری این کمیته را تدوین سند راهبردی بخش کشاورزی در این حوزه جهت اجراء و ارتقاأ جایگاه بخش کشاورزی استان اعلام کرد.

وی افزود: نگاه ویژه ای در برنامه پنجم توسعه به بخش کشاورزی شده که این فرصت بسیار مناسب و مغتنمی جهت ارتقای جایگاه بخش کشاورزی در کشور است.

عظیمی، ورود علم و سیستم های نوین مهندسی را به بخش از ضروریات اساسی دانست.

وی افزود: باید به کشاورزی دانش بنیان توجه بیشتری داشته باشیم و از حالت شعار خارج شویم.

وی استفاده از ظرفیت های تحقیقات و دانشگاه و اجراء را مورد تأکید قرار داد و با اشاره به ظرفیت بالای بخش کشاورزی استان ، مهم ترین وظیفه این کمیته را تنظیم سند راهبردی به عنوان نقشه راه جهت استفاده مجریان در راستای تحول علمی بخش کشاورزی بسیار مهم توصیف کرد.



مازندران قطب کشاورزی کشور است.