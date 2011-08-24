شهردار کرج همگان را به حضور در راهپیمایی روز قدس دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی آقازاده اظهار داشت: همه ساله در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان که به عنوان روز جهانی قدس نامگذاری شده است، مسلمانان در ایران و سراسر جهان به منظور حمایت و پشتیبانی از مقاومت مردم فلسطین اقدام به راهپیمایی می کنند.

وی با اشاره به اینکه روز قدس، نماد آزادگی انسانهاست، افزود: در این زمینه در سال جاری نیز چهارم شهریورماه همزمان با سراسر ایران و جهان، در استان البرز و کلانشهر کرج نیز راهپیمایی عظیم و گسترده ای با حضور ملت شهیدپرور برگزار می شود.

این مسئول تمامی شهروندان کرجی را به حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس دعوت کرد و ادامه داد: مردم باید با حضور میلیونی و پرشور خود در صحنه، توطئه های دشمنان را خنثی و با مردم ظلم دیده فلسطین همراهی و همدلی کنند.

آقازاده با اشاره به اینکه کرج مرکز استان البرز است، عنوان کرد: شهرداری کرج نیز مانند سال های گذشته آمادگی هرگونه همکاری را برای هرچه باشکوه برگزار شدن راهپیمایی روز قدس دارد.

شهردار کلانشهر کرج یادآور شد: در این زمینه تمامی واحدها و بخش های شهرداری به خصوص معاونت خدمات شهری نیز اقداماتی را در این روز به منظور رفاه حال شهروندان انجام می دهند، همچنین تمامی منابع و امکانات مدیریت شهری نیز در اختیار دستگاه هایی مانند استانداری قرار می گیرد.

وی گفت: استقرار نیروهای خدماتی و امدادی آتش نشانی و برپایی غرفه ها و ایستگاه های مختلف در نقاط مختلف کلانشهر کرج به منظور ارائه خدمات به نمازگذاران و افراد شرکت کننده در راهپیمایی از جمله این اقدامات است.

این مسئول از حضور پررنگ خود، معاونان و مدیران و پرسنل خانواده بزرگ شهرداری کرج در این مراسم باشکوه خبر داد و از تمامی شهروندان درخواست کرد که با حضور خود در این راهپیمایی بار دیگر حماسه بیافرینند.