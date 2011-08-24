روز قدس روز مبارزه با استکبار جهانی و حمایت از مستضعفان جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه روحانیت مبارز آذربایجان شرقی با انتشار بیانه ای به مناسبت روز جهانی قدس، این روز را مظهری از جوش و خروش ملت مسلمان ایران و همه آزادگان جهان اسلام، بر علیه جرثومه های فساد و ایادی شوم و پلید استعمار و استکبار جهای است.

جامعه روحانیت مبارز استان در این بیانیه اظهار داشته است: روز قدس روز رژه سپاهیان آگاه و بیدار دل اسلام در برابر اسطوره های کذایی مستکبران جهان و روز نمایش اتحاد و همبستگی جهان اسلام در برابر نمادهای کفر و استعمار دوران معاصر و روز برائت از استکبار جهانی و اعلام نفرت مسلمانان جهان از رژیم تروریست و اشغالگر قدس است.

روز قدس روزی است که معمار کبیر انقلاب اسلامی و ابر مرد قرن حضرت امام خمینی (ره) – که به حق یکی از بزرگترین و برجسته ترین تلاشگران بیداری گری امت اسلامی و عامل اتحاد مسلمانان بشمار می آید – با نگاه استراتژیک و راهبردی خویش این روز را روز مبارزه و مقابله با مستکبران جهان اعلام نمود و اهمیت و ارزش روز قدس در کلام گرانسنگ امام راحل عظیم الشان چنین نقش بسته است:

رژیم تبهکار و غاصب اسرائیل با بکارگیری اسباب جنگی و سلاح های مدرن و مرگبار علیه مردم مظلوم و بی گناه فلسطین، چهره کریه و منفور خود را به نمایش گذاشته و کشتار بی رحمانه مردم غیر نظامی، بخاک و خون کشیدن کودکان بی گناه و زنان بی دفاع و ویران سازی هزاران خانه و کاشانه و آواره نمودن هزار خانوار و نابود کردن زیر ساخت های بخش مهمی از لبنان عزیز، تنها نمونه ای از اعمال ننگین و شرم آور رژیم منحوس و ضد بشری اسرائیل است.

در این بیانیه آمده است: وجود جعلی رژیم ضد بشری اسرائیل تافته ای بافته شده بوسیله قدرتهای استکباری است که در پی منافع خویش با هر ایدئولوژی و ترفند سیاسی به پا می خیزد تا در سطح جهان بویژه منطقه خاورمیانه با ایجاد تنش و تفرقه با آرمانهای اسلامی و اصول و ارزشهای انسانی مبارزه کند و همواره منافقان با اسرائیل دوستی می کنند.

غافل از این اینکه توده های میلیونی و جو.انان غیور و با ایمان در کشورهای منطقه، بویژه ایران عزیز با رهبری هوشمندانه و با درایت ولی امر مسلمانان جهان حضرت آیت الله العظمی خامنه ای و همه سیاسیون و دیدگاههای عمیق خمینی کبیر، توانسته است زوایای جدید را در مبارزات مردم فلسطین گشاید و به تقویت هویت اسلامی این حرکت عظیم و نهضت اسلامی یاری رساند، زیرا انقلاب اسلامی مسئله فلسطین را از مسئله ای عربی و قومی به مسئله ای مربوط به امت اسلامی متحول ساخته است.

جامعه روحانیت مبارز آذربایجان شرقی با گرامیداشت روز جهانی قدس از روحانیت معظم استان، خانواده های محترم شهدا و ایثارگران، هیئت های مذهبی و تشکل های دینی، بسیجیان، دانشگاهیان و طلاب عزیز دعوت می کند تا در راهپیمایی عظیم روز قدس با حضور حماسی و پرشور خود ضمن تجدید پیمان با آرمانهای والای امام راحل و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، مشتی محکم به دهان یاوه گویان جهانی کوبیده و تبلور غیرت، عزت و اتحاد را به نمایش گذارند.