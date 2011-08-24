سیستان و بلوچستان در ایجاد اشتغال در کشور هفتم شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد ظهر چهارشنبه در نخستین روز هفته دولت در دیدار مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی سیستان و بلوچستان با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زاهدان اظهار داشت: در سهم اشتغالی که برای این استان در نظر گرفته شده شش استان جلوترند که این نشان از تلاش وافر مسئولان منطقه دارد.

وی گفت: سند توسعه اشتغال استان که با همکاری دانشگاه سیستان و بلوچستان تدوین شد توانست به عنوان سند اشتغال نمونه کشوری مطرح و به این مقام دست یابد.

وی افزود: اگر سرمایه گذاران بومی از ظرفیت های موجود استان استفاده کنند به توسعه استان و پیشرفت سرمایه خود کمک خواهند کرد.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: از وظایف مدیران دستگاه های اجرایی اطلاع رسانی شفاف، ارائه آمار دقیق و پرهیز از گزافه گویی است که در هفته دولت باید مورد توجه قرار گیرد زیرا اگر خدمات دولت آنگونه که باید به مردم اطلاع‌ رسانی نشود زمینه بروز شایعات مختلف فراهم می شود.

وی گفت: مدیران باید تعامل با رسانه‌ها را بیش از پیش مدنظر داشته باشند و هفته دولت فرصت مناسبی است که خدمات و اقدامات نظام را برای مردم اطلاع ‌رسانی کنند.

وی افزود: با وجود تمام مشکلات و محرومیت های خاص در سیستان و بلوچستان، مسئولان توانسته اند خدمات و فعالیتهای زیربنایی قابل توجهی ارائه دهند به گونه ای که رتبه های برتر کشوری را در زمینه های مختلف از آن خود کرده اند.

آزاد اظهار داشت: بخش کشاورزی از جمله ظرفیت ها و توانمندی های بالقوه استان است که جهاد کشاورزی باید از این ظرفیت ها و توانمندی ها با مشارکت بخش خصوصی استفاده بهینه انجام دهد.