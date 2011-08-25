انتقاد پدرکویر شناسی از انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه/ برف در ارتفاعات البرز

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه محیط زیست در هفته ای که رو به پایان است، شاهد اخبار و رویدادهای مختلفی بوده که چکیده ای از مهمترین این خبرها را مرور می کنیم.

انتقال آب از ارس به‌ ارومیه خیانت‌است / انتقال آب از زاب‌ کوچک؛ تنها راه‌ نجات دریاچه ارومیه

هفته گذشته پدرعلم کویرشناسی ایران با بیان اینکه تنها راهکار همیشگی و دائمی نجات دریاچه ارومیه انتقال آب از یکی از سرشاخه های رودخانه زاب کوچک است گفت: انتقال آب رودخانه ارس به دریاچه ارومیه باعث کمبود منابع آب در این منطقه می شود که خیانتی بزرگ است.



پرویز کردوانی با اشاره به نیاز دشت مغان به آب روردخانه ارس گفت: دشت مغان یکی از مناطق استثنایی ایران در تولید بهترین محصولات کشاورزی و زراعی است و انتقال آب رودخانه ارس به دریاچه ارومیه باعث کمبود منابع آب در این منطقه می شود که خیانتی بزرگ است.



سرنوشت مبهم طولانی‌ترین آبشار ایران/ هشدار کارشناسان و انکار مسئولان

این هفته کارشناسان محیط زیست بر خلاف مسئولان استان چهارمحال و بختیاری همچنان در مورد غرق شدن بخشهای قابل دسترس طولانی ترین آبشار ایران و خاورمیانه برای گردشگران با احداث سد خرسان 3 هشدار دادند و تاکید کردند که با اجرای این طرح پتانسیل گردشگری این منطقه از بین می رود.

اجازه اتصال دایکهای اسکله شهیدبهشتی تا انتقال کامل مرجانها داده نمی‌شود

در ین هفته مدیرکل دفتر اکوبیولوژی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه هنوز هزارن کلونی مرجانی بین دایک های اسکله شهید بهشتی وجود دارد گفت: تا زمانی که این مرجانها به طور کامل انتقال نیابد محیط زیست اجازه اتصال این دو دایک را به سازمان بنادر نمی دهد.



امید صدیقی افزود: در حال حاضر تطویل دایک های اسکله شهید بهشتی ادامه دارد ولی چون امتداد دایکها حدود 3 هزار متر ازساحل دور است مشکلی برای مرجانها پیش نمی آید فقط کدورت آب را کنترل می کنیم تا در صورتیکه از میزان استاندارد بیشتر شود عملیات متوقف شود.

به گفته وی، در صورتیکه این دو دایک به یکدیگر متصل شوند مرجانها بین آنها محصور شده و دیگر امکان انتقال آنها وجود ندارد بنابراین تا زمانیکه مرجانها به طور کامل منتقل نشوند اجازه اتصال این دو دایک را نمی دهیم.

رفع خطر آفت ابریشم جنگلهای کجور/ اعتبار مبارزه با آفت تأمین نشد

این هفته مدیرکل منابع طبیعی چالوس گفت: پروانه ابریشم باف که به جنگلهای کجور هجوم آورده بود به دلیل سرما و بارندگی به طور کامل از بین رفت ولی هنوز اعتباری که قرار بود برای مبارزه با این آفت ابلاغ شود تأمین نشده است.

اسحاق عطایی افزود: ‌این آفت در حال حاضر به طور صد درصد از بین رفته و به جز آسیبی که برگهای درختان جنگلهای کجور وارد کرده به دیگر قسمتهای درختان خسارتی وارد نکرده است.

به گفته وی هنوز حتی موافقتنامه اعتباری که قرار بود از سوی ستاد بحران استان برای مبارزه با خسارات و شیوع این آفت تأمین شود ابلاغ نشده است.

احتمال طغیان آفت ابریشم باف در جنگلهای کجور وجود دارد

هفته گذشته مدیرجامعه جنگلبانی با بیان اینکه آفت ابریشم باف ناجور که به جنگلهای کجور هجوم آورده بود به طور کامل از بین نرفته و فقط فروکش کرده است گفت: در صورتی که برنامه های محافظتی کامل اجرا نشود احتمال طغیان مجدد وجود دارد.

کاظم نصرتی افزود: طبیعت قدرت خود پالایی دارد و در صورتیکه که درآن بیش از حد دخل و تصرف نشود توانایی کنترل آفات و امراض را دارد.



به گفته وی، درسال های اخیر به دلیل افزایش دخالت انسان در طبیعت هجوم آفات و امراض به منابع طبیعی و جنگلها افزایش پیدا کرده و به دلیل تغییر کاربری ها میزبان آفات هم تنوع بیشتری پیدا کرده و ممکن است یک آفت به خصوص به طیف گسترده ای از درختان هجوم آورد.

احداث کلینیک درمان فک خزری در میانکاله/ سموم؛ عامل مرگ فک‌ها

این هفته مدیرکل دفتر اکوبیولوژی سازمان محیط زیست از احداث کلینیک نگهداری و درمان فک خزر در میانکاله خبر داد و گفت: بیشترین عامل مرگ و میر فک‌های خزری در ایران آلودگی های ناشی از سموم است.

امید صدیقی افزود: این کلینیک با هدف ایجاد تجهیزات برای درمان و تیمار فکهای خزری که از تورهای صیادی در بخش هایی از بدن خود آسیب می بینند راه اندازی می شود.

به گفته وی، فک های آسیب دیده تمام دوران نقاحت را در این مرکز می گذرانند و تا زمان بازیابی کامل سلامت در این مرکز نگهداری می شوند.

دوساله شدن معاینه فنی خودروها/ ظرفیت یکساله کردن وجود ندارد

هفته گذشته مدیرکل دفتر هوا سازمان محیط زیست گفت: تجهیزات نظارتی نیروی انتظامی و مراکز معاینه فنی خودروها در حال حاضر ظرفیت لازم برای یکساله کردن معاینه فنی خودرو ها را ندارد به همین دلیل به دنبال دو ساله کردن این طرح هستیم.

امیر فاتح وحدتی افزود: سازمان محیط زیست به شدت پیگیر بازگشت طرح الزام معاینه فنی خودروها از پنج سال به دو سال پس از تولید است که به احتمال زیاد پس از گذشت مدت زمان 6 ماهه قانونی که از تصویب این طرح بگذرد اصلاح می شود.

استفاده از پساب‌ در آبیاری زمینهای کشاورزی بسیار خطرناک است

هفته گذشته، یک کارشناس محیط زیست گفت: بدترین اقدام استفاده از پساب های شهری و صنعتی در آبیاری زمینهای کشاورزی است زیرا با این عمل تمام آلاینده های موجود در پساب وارد محصولات مورد مصرف مردم شده و خطرات زیادی به بار می آید.



سروش مدبری با تأکید بر تصفیه اولیه پساب ها برای کاهش مواد آلاینده موجود در آنها افزود: استفاده از پسابهای شهری و صنعتی در آبیاری فضا های سبز غیر مثمربهترین راهکار استفاده مجدد از آنهاست.

تبدیل 80 درصد آب مصرفی شهروندان تهرانی به فاضلاب

معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس نیز با بیان اینکه 80 درصد آب مصرفی شهروندان تهرانی به فاضلاب تبدیل می‌شود گفت: بهترین روش برای دفع پساب با آلودگی کم استفاده از آن درآبیاری گیاهان غیرمثمر است.



سید محسن حسینی با تأیید اینکه بهترین روش برای دفع پساب با آلودگی کم استفاده از آن در آبیاری گیاهان غیرمثمر است گفت: روزانه صدها هزار لیتر فاضلاب خانگی و صنعتی و حتی بیمارستانی رها می شود که به منابع آبهای زیرزمینی نفوذ می کند. یافته های آماری نشان می دهد 80 درصد آب مصرفی شهروندان تهرانی، به فاضلاب تبدیل می شود.از سوی دیگر گسترش بی رویه شهر تهران و آلودگی هوای آن باعث افزایش نیاز به فضای سبز می شود.

استفاده از سموم کلره در شالیزارها/ مشاهده سموم در شیر و موی زنان شمالی

این هفته یک کارشناس محیط زیست اعلام کرد: اگرچه کاربرد سموم آفت‌کش کلره ممنوع است اما بررسیها نشان دهنده کاربرد این سموم در شالیزارهای شمال کشور است.



ماندانا برقی در این باره افزود: با وجود ممنوعیت استعمال سموم کلره در شالیزارها و باغات، تحقیقات صورت گرفته روی مو و شیر زنان نواحی شمال کشور حضور این سموم را در بافت‌های مذکور نشان می‌دهد.

احیاء تالابهای گلستان با آبگیری سد دانشمند

این هفته رئیس اداره محیط زیست گنبد اعلام کرد: با آبگیری پنج میلیون متر مکعب از سد دانشمند بحران تالابهای آلاگل، آلماگل و آجی گل برطرف و این تالابها احیا می شود.



غلامرضا کریمی افزود: بارندگیهای 10 روز گذشته وضعیت این تالابها را تاحدود زیادی بهبود بخشید و سد دانشمند را که به منظور رسوب گیری بر رودخانه اترک احداث شده حدود 15 میلیون متر مکعب آبگیری کرد.

به گفته وی، در جلسه ای که روز گذشته با استاندار، فرماندار، مسئولان محیط زیست و وزارت نیرو و شیلات داشتیم مقرر شد که حدود پنج میلیون متر مکعب از این مقدار برای احیا تالابهای آلاگل، آلما گل و آجی گل اختصاص یابد.

کریمی با بیان اینکه در حال حاضر سطح تراز تالاب آلاگل در بالاترین قسمت چهارمتر، آلماگل سه متر و آجی گل یک متر است افزود: با آبگیری از سد دانشمند احتمالاً این وضعیت تا حدود زیادی بهبود می یابد.

بارش برف در ارتفاعات البرز از شنبه/ کاهش دمای تهران به27 درجه



در این هفته مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان محیط زیست از بارش برف در ارتفاعات البرز از روز شنبه تا دوشنبه این هفته خبر داد.

