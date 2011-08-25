مقاومت تنها راه شکست اسرائیل است/ مذاکرات سازش به جایی نمی رسد

دکتر "مهدی رعد" استاد دانشگاه بیروت در گفتگو با خبرنگار مهر تنها راه مقابله با رژیم صهیونیستی را ادامه مقاومت علیه این رژیم دانست و گفت: حزب الله لبنان بر ادامه مقاومت در مقابل رژیم جنگ افروز صهیونیستی تاکید داشته و مذاکرات سازش خاورمیانه را فریبی بیش نمی داند، زیرا مذاکره با اشغالگران و با کسانی که از مناطق مختلف جهان آمده و به اشغال سرزمین فلسطینیان پرداخته و آنان را آواره کرده اند معنی ندارد. جالب اینجا است که صهیونیستها حتی قبول نمی کنند یک کشور فلسطینی در مرزهای سال 1967 تشکیل شود.

وی افزود: همانطور که تجربه مقاومت لبنان نشان داد سرزمین فلسطین بدون مقاومت از اشغال اسرائیل آزاد نمی شود. این موضوعی است که سالها قبل از سوی امام خمینی(ره) مطرح شد و اکنون صحت آن به اثبات رسیده است، به گفته امام اسرائیل یک غده سرطانی است و باید از بین برود.

این پژوهشگر اسلامی در ادامه یادآور شد: ببینید کسانی که در طول چند دهه گذشته تن به سازش با اسرائیل داده اند، چه سرنوشتی پیدا کرده اند، حسنی مبارک که نماد دوستی و همکاری با این رژیم بود اکنون به زباله دان تاریخ انداخته شده است و هر روز رژیمهای بیشتری به سرنوشت وی دچار می شوند.



وی در مورد آینده مذاکرات سازش خاورمیانه اظهار داشت: این مذاکرات با وجود تبلیغات و تلاشهای غرب به نتیجه نخواهد رسید و تنها راهی که می توان به حیات این غده سرطانی پایان داد، مقاومت و مقابله با اشغالگران است.

دکتر رعد با اشاره به سفرش به ایران در سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و بازدید از منزل ایشان در جماران و مقایسه آن با کاخ سلطنتی "محمد رضا پهلوی" گفت: اینها همه عبرت برای تاریخ است، وقتی این دو را با هم مقایسه می کنیم، می بینیم که این مرد با این منزل ساده و محقرش چه نهضتی به راه انداخت و در مقابل تمام قدرتها ایستاد و در مقابل آن شاه با آن قدرت و عظمت ظاهری اش از ملت ایران شکست خورد.

به گفته وی در هم شکستن قدرت پوشالی شاه با مقاومت مردم مسلمان ایران نشان می دهد که هر ملتی با عزم و اراده و توکل به خدا می توانند هر قدرتی را سرنگون کنند. وی افزود: این در حالی است که فکر و اندیشه امام و انقلاب اسلامی ایران هنوز زنده است و در جنبشهای مردمی منطقه جریان دارد، این اندیشه باعث سرنگونی رژیمهای دیکتاتوری در تونس و مصر شده و پایه های دیگر رژیمهای استبدادی را متزلزل کرده است. اینها از برکت نهضت امام خمینی است، حتی اگر آنها به این امر اذعان نکنند، اما می توان آثار و برکات انقلاب اسلامی ایران را در آنها مشاهده کرد.

استاد دانشگاه بیروت در بخش دیگری از سخنان خود به تحلیل وضعیت سوریه پرداخت و گفت: فشار علیه دولت سوریه بخاطر جبهه مقاومت علیه رژیم صهیونیستی است. سوریه همراه با ایران و حزب الله لبنان جبهه متحد و قدرتمندی را در مقابل رژیم اشغالگر قدس تشکیل داده و از این رو تلاش غرب و همپیمانان این رژیم بر سست کردن این جبهه معطوف شده است.

وی افزود: آنها پس از آنکه نتوانستند از طریق فشارهای خارجی در عزم محور مقاومت علیه رژیم صهیونیستی خللی ایجاد کنند، اکنون بدنبال اعمال فشارهای داخلی از طریق راه اندازی اعتراضات هدفمند و ناآرام جلوه دادن وضعیت سوریه هستند، اما آنها با توجه به این که بشار اسد اصلاحات سیاسی مهمی انجام داده و به بهانه های مخالفان خود پایان داده، به هدفشان نخواهند رسید.