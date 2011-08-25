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۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۰۳

استاد لبنانی در گفتگو با مهر:

مقاومت تنها راه شکست اسرائیل است/ مذاکرات سازش به جایی نمی رسد

مقاومت تنها راه شکست اسرائیل است/ مذاکرات سازش به جایی نمی رسد

دکتر "مهدی رعد" با اشاره به پیروزی مقاومت اسلامی در برابر اشغالگری رژیم صهیونیستی تنها راه آزادی ملت فلسطین را مقاومت در برابر این رژیم دانست.

دکتر "مهدی رعد" استاد دانشگاه بیروت در گفتگو با خبرنگار مهر تنها راه مقابله با رژیم صهیونیستی را ادامه مقاومت علیه این رژیم دانست و گفت: حزب الله لبنان بر ادامه مقاومت در مقابل رژیم جنگ افروز صهیونیستی تاکید داشته و مذاکرات سازش خاورمیانه را فریبی بیش نمی داند، زیرا مذاکره با اشغالگران و با کسانی که از مناطق مختلف جهان آمده و به اشغال سرزمین فلسطینیان پرداخته و آنان را آواره کرده اند معنی ندارد. جالب اینجا است که صهیونیستها حتی قبول نمی کنند یک کشور فلسطینی در مرزهای سال 1967 تشکیل شود.

وی افزود: همانطور که تجربه مقاومت لبنان نشان داد سرزمین فلسطین بدون مقاومت از اشغال اسرائیل آزاد نمی شود. این موضوعی است که سالها قبل از سوی امام خمینی(ره) مطرح شد و اکنون صحت آن به اثبات رسیده است، به گفته امام اسرائیل یک غده سرطانی است و باید از بین برود.
 
این پژوهشگر اسلامی در ادامه یادآور شد: ببینید کسانی که در طول چند دهه گذشته تن به سازش با اسرائیل داده اند، چه سرنوشتی پیدا کرده اند، حسنی مبارک که نماد دوستی و همکاری با این رژیم بود اکنون به زباله دان تاریخ انداخته شده است و هر روز رژیمهای بیشتری به سرنوشت وی دچار می شوند.

وی در مورد آینده مذاکرات سازش خاورمیانه اظهار داشت: این مذاکرات با وجود تبلیغات و تلاشهای غرب به نتیجه نخواهد رسید و تنها راهی که می توان به حیات این غده سرطانی پایان داد، مقاومت و مقابله با اشغالگران است.
 
 
دکتر رعد با اشاره به سفرش به ایران در سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و بازدید از منزل ایشان در جماران و مقایسه آن با کاخ سلطنتی "محمد رضا پهلوی" گفت: اینها همه عبرت برای تاریخ است، وقتی این دو را با هم مقایسه می کنیم، می بینیم که این مرد با این منزل ساده و محقرش چه نهضتی به راه انداخت و در مقابل تمام قدرتها ایستاد و در مقابل آن شاه با آن قدرت و عظمت ظاهری اش از ملت ایران شکست خورد.
 
به گفته وی در هم شکستن قدرت پوشالی شاه با مقاومت مردم مسلمان ایران نشان می دهد که هر ملتی با عزم و اراده و توکل به خدا می توانند هر قدرتی را سرنگون کنند. وی افزود: این در حالی است که فکر و اندیشه امام و انقلاب اسلامی ایران هنوز زنده است و در جنبشهای مردمی منطقه جریان دارد، این اندیشه باعث سرنگونی رژیمهای دیکتاتوری در تونس و مصر شده و پایه های دیگر رژیمهای استبدادی را متزلزل کرده است. اینها از برکت نهضت امام خمینی است، حتی اگر آنها به این امر اذعان نکنند، اما می توان آثار و برکات انقلاب اسلامی ایران را در آنها مشاهده کرد.
 
استاد دانشگاه بیروت در بخش دیگری از سخنان خود به تحلیل وضعیت سوریه پرداخت و گفت: فشار علیه دولت سوریه بخاطر جبهه مقاومت علیه رژیم صهیونیستی است. سوریه همراه با ایران و حزب الله لبنان جبهه متحد و قدرتمندی را در مقابل رژیم اشغالگر قدس تشکیل داده و از این رو تلاش غرب و همپیمانان این رژیم بر سست کردن این جبهه معطوف شده است.
 
وی افزود: آنها پس از آنکه نتوانستند از طریق فشارهای خارجی در عزم محور مقاومت علیه رژیم صهیونیستی خللی ایجاد کنند، اکنون بدنبال اعمال فشارهای داخلی از طریق راه اندازی اعتراضات هدفمند و ناآرام جلوه دادن وضعیت سوریه هستند، اما آنها با توجه به این که بشار اسد اصلاحات سیاسی مهمی انجام داده و به بهانه های مخالفان خود پایان داده، به هدفشان نخواهند رسید.
کد مطلب 1391460

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