7 هزار تن کلزا در لرستان خریداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عظیم دادگر در این رابطه اظهار داشت: در سال زراعی جاری سطح زیر کشت محصول کلزا در لرستان سه هزار و 652 هکتار بوده است.

وی ادامه داد: از سطح زیر کشت یاد شده میزان هفت هزار و 600 تن کلزا توسط کمیسیونهای خرید بصورت تضمینی و در ازای هر کیلوگرم 650 تومان خریداری شده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان بابیان اینکه این میزان تولید و خرید در طول کشت این محصول در استان بی نظیر بوده است، افزود: سال 89 سطح زیر کشت کلزا در استان 3 هزار و 400 هکتار و میزان تولید 5 هزار و 300 تن بوده است.

دادگر ادامه داد: سطح زیر کشت محصول کلزا در استان نسبت به سال قبل 7 درصد و تولید این محصول 42 درصد رشد داشته است.

وی با اعلام اینکه سال قبل قیمت خرید هر کیلو کلزا بصورت تضمینی 620 تومان بوده است، یادآور شد: سال 89 از هر هکتار یک هزار و 558 کیلو و در سال جاری از هر هکتار 2 هزار و 80 کیلوگرم کلزا برداشت شده است.