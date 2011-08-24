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۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۵۷

دادگر خبر داد:

7 هزار تن کلزا در لرستان خریداری شد

7 هزار تن کلزا در لرستان خریداری شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان از خرید بیش از هفت هزار تن کلزا در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عظیم دادگر در این رابطه اظهار داشت: در سال زراعی جاری سطح زیر کشت محصول کلزا در لرستان سه هزار و 652 هکتار بوده است.

وی ادامه داد: از سطح زیر کشت یاد شده میزان هفت هزار و 600 تن کلزا توسط کمیسیونهای خرید بصورت تضمینی و در ازای هر کیلوگرم 650 تومان خریداری شده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان بابیان اینکه این میزان تولید و خرید در طول کشت این محصول در استان بی نظیر بوده است، افزود: سال 89 سطح زیر کشت کلزا در استان 3 هزار و 400 هکتار و میزان تولید 5 هزار و 300 تن بوده است.

دادگر ادامه داد: سطح زیر کشت محصول کلزا در استان نسبت به سال قبل 7 درصد و تولید این محصول 42 درصد رشد داشته است.

وی با اعلام اینکه سال قبل قیمت خرید هر کیلو کلزا بصورت تضمینی 620 تومان بوده است، یادآور شد: سال 89 از هر هکتار یک هزار و 558 کیلو و در سال جاری از هر هکتار 2 هزار و 80 کیلوگرم کلزا برداشت شده است.

کد مطلب 1391461

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