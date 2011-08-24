به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری کارلوس کی‌روش که قرار بود از ساعت 18:30 روز جمعه در سالن اجتماعات هتل آکادمی فوتبال برگزار شود، 30 دقیقه زودتر از زمان اعلام شده قبلی در این محل برگزار خواهد شد.

براساس اعلام عباس ترابیان، سرپرست تیم ملی فوتبال کشورمان پس از آنکه نشست خبری کارلوس کی‌روش در ساعت 18 روز جمعه 4 شهریورماه 1390 برگزار شد، دور جدید تمرینات تیم ملی از ساعت 18:30 همان روز در کمپ تیم‌های ملی آغاز می شود.

دور جدید تمرینات تیم ملی فوتبال کشورمان با بازی با تیم‌های اندونزی و قطر در مرحله سوم از مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا از روز جمعه هفته جاری آغاز خواهد شد.

تیم ملی فوتبال کشورمان در گروه E مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا با تیم‌های قطر، بحرین و اندونزی همگروه است.