قدس نماد وحدت آزادیخواهان علیه استکبار جهان است

خیراله عزیزی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه قرآن و علوم قرآنی اردبیل به خبرنگار مهر اظهار داشت: روز قدس متعلق به تمام آزادیخواهان علیه سلطه گران واستکباران جهانی است و مبارزه در راستای جلوگیری از اشغال قدس می تواند یکی از نمادهای وحدت آزادیخواهان علیه استکبار باشد.

وی با بیان اینکه قدس مرکز مشترک سه دین آسمانی اسلام، مسیحیت و یهودیت بوده و از اهمیت خاصی برخوردار است، افزود: خداوند نام مبارک مسجد الاقصی را بر آن برگزیده تا نقطه تماس و ارتباط سه دین آسمانی باشد.

مسئول امورمساجد تبلیغات اسلامی استان قدس را تنها یک مسجد و مکان ندانست و اضافه کرد: مبارزه برای آزادی قدس باید جهانی و همگانی شده و به دغدغه تمام آزادیخواهان دنیا تبدیل شود، چنانچه این مهم با درایت و دوراندیشی امام راحل (ره) و با نامگذاری آخرین جمعه ماه رمضان در حال تحقق است.

وی حضور پر رنگ مردم را در این راهپیمایی بسیار مهم دانست و ابراز داشت: سیاست یهودی سازی قدس در راستای از بین بردن نشانه های اسلامی در این مکان مقدس است و باید مسلمانان جهان با آگاهی و شجاعت در حمایت از مردم فلسطین و آزادی قدس فریاد بزنند.

عزیزی یادآور شد: با سیری در تاریخ به خوبی درمی یابیم که علت اصرار بر تاسیس اسرائیل در فلسطین نه از آن جهت است که به فلسطین علاقه دارند، بلکه استفاده از انگیزه مذهبی یهودیان برای تامین منافع استراتژیک خویش و بریتانیا بوده و توام شدن منافع مذهبی و استراتژیک باعث قربانی شدن فلسطین طرح صهیونیسم است.

وی با بیان اینکه یهودی سازی فلسطین و قدس با حمایت استکبار جهانی صورت می گیرد، تصریح کرد: یهودی سازی قدس را فقط در راندن مسلمانان ومسیحیان از قدس می دانند پس در واقع قدس در مقابل دو موضوع اساسی مذهبی و حقوقی قرار دارد.

این مسئول عنوان کرد: در موضوع حقوقی اشغال خود شهر قدس که باید جامعه جهانی و سازمان ملل متحد نسبت به خروج نیروهای اسرائیلی از سرزمینهای اشغالی اقدام عملی نماید و در موضوع مذهبی نیز مسلمانان و مسیحیان باید نسبت جلوگیری از اشغال مذهبی از هیچ گونه تلاشی فروگذار نکنند.