درگیری نیروهای افغان با طالبان 14 کشته به جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، در عملیات پلیس افغانستان با حمایت نیروهای ناتو 14 شبه نظامی طالبان کشته و 35 نفر از آنان نیز دستگیر شدند.

وزارت کشور افغانستان امروز چهارشنبه با اعلام این مطلب افزود: طی 24 ساعت گذشته، پلیس ملی با همکاری نظامیان ناتو 16 عملیات مشترک در سراسر کشور انجام داده است.

بنا بر اعلام وزارت کشور، سه شبه نظامی نیز در این عملیات زخمی شده اند، با این حال آماری درباره کشته و یا زخمی شدن نیروهای دولتی افغان ارائه نشده است.

بر این اساس عملیات مذکور در ولایتهای پروان، قندهار، هلمند، میدان وردک، لوگار، خوست، غزنی، پکتیکا و هرات انجام شده و در آن نیروهای افغان از توپخانه سنگین و ادوات نظامی پیشرفته استفاده کرده اند.