شیناواترا اتهام دخالت در امور داخلی تایلند را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "تاکسین شیناواترا" که در ژاپن به سر می برد، در کنفرانسی مطبوعاتی در توکیو گفت هیچ برنامه ای برای بازگشت به تایلند در صورت مشکل ساز شدن این اقدام ندارد.

وی افزود: اگر بازگشت من به بخشی از مشکل در تایلند تبدیل شود، ترجیح می دهم این اقدام را انجام ندهم، من تنها در صورتی حاضر به بازگشتم که بخشی از راه حل باشم.

سفر شیناواترا به ژاپن دو هفته پس از روی کار آمدن خواهر کوچکترش در تایلند انجام می شود. با این حال این اقدام وی که از سال 2006 و در پی کودتا از قدرت برکنار شده و هم اکنون در تبعید به سر می برد، با انتقادهای داخلی در تایلند روبرو شده است.

شیناواترا در بخش دیگری از سخنان خود ضمن رد اتهام مداخله در تصمیم گیریهای یینگ لاک شیناواترا و مسائل سیاسی کشور گفت : ما به عنوان اعضای یک خانواده با هم در ارتباط هستیم و این طبیعی است، اما وی آزاد است برای کشور بدون دخالت هیچ کس تصمیم گیری کند.

وی همچنین با رد انتقادها از سفرش به ژاپن اظهار داشت : این سفر حق من است و این کار ارتباطی به مناسبات من با خواهرم در تایلند ندارد.