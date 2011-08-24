به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به مناسبت روز جهانی قدس بیانیه ای صادر کرد.

در ابتدای این بیانیه آمده است: امام خمینی(ره)، آن پیر فرزانه از سالها پیش با ابتکار اعلام روز جهانی قدس، اتفاقی را برای فراگیر کردن مسئله فلسطین در دنیای اسلام و همه جهان تعبیه کرده‌اند که به اعتراف دوست و دشمن باعث جهانی شدن آن شده است. در طول سالهای گذشته شاهد بوده‌ایم که رژیم نامشروع اسرائیل و حامیانش پیش از وقوع این اتفاق به تکاپو می‌افتادند تا در حدّ توان خویش از تأثیرات فراوان حضور مردم سراسر جهان در خیابان‌ها بکاهند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: امسال نیز شاهدیم که پیش‌لرزه‌های روز جهانی قدس رژیم اشغالگر و صهیونیست غاصب را به جنون سیاسی کشانده و با حملات سبعانه خویش به مناطق غیرنظامی در غزه و کرانه باختری، از ترس مرگ، خودکشی می‌کند. این حرکات کورکورانه نشان می‌دهد که آن ابتکار امام که به نوعی الهام آسمانی شبیه بود، چقدر در معادلات سیاسی سردمداران و تصمیم‌سازان پشت پرده و مجریان سیاست‌های شوم آنها در صحنه فلسطین تأثیر دارد!

این بیانیه می افزاید: آنان با همه کج‌فهمی‌های خویش در واقعیت مسئله فلسطین، به این نکته رسیده‌اند که حضور تک‌تک افراد اقصی نقاط جهان در راهپیمایی روز جهانی قدس، به قطرات باران شبیه است که رودخانه‌های خروشان را در خیابان‌ها به راه می‌اندازند و با امواج صداهایی که در محکومیت اشغالگران و اشغالگری بلند می‌کنند، آن جمله تاریخی امام(ره) را به ذهن می‌آورد که اگر هر مسلمانی فقط یک سطل آب بریزد، اسرائیل را سیل خواهد برد.

در ادامه این بیانیه آمده است: موج بیداری اسلامی مردم منطقه در آفریقا و خاورمیانه و گره خوردن آن با حضور میلیونی مردم مسلمان ایران و دیگر کشورهای اسلامی در روز جهانی قدس، خواب آشفته دیکتاتورهای فردی و حکومتی را آشفته‌تر می‌نماید و قدرتمندان بی‌اقتدار در غرب و شرق، به خصوص در درون حاکمیت نامشروع اسرائیل را بیش از پیش نگران می‌کند که شاید بتوانند با زور سرنیزه و به خاک و خون کشیدن زنان و کودکان بیگناه فلسطینی، چند صباحی بر اریکه ناحق قدرت بمانند، اما:

آه دل مظلوم به سوهان ماند گر خود نَبُرَد، بُرنده را تیز کند.

در بخش دیگری از این بیانیه می خوانیم: قریب 60 سال مقاومت مردم مظلوم فلسطین در سرزمین‌های اشغالی و بدتر از آن در اردوگاه‌های رقّت‌بار آوارگان، می‌توانست تجربه‌ای برای اشغالگران بقعه شریف قدس عزیز باشد که ظلم و اشغالگری ماندگار نیست، اما متأسفانه غرور قدرت چنان پرده‌ای بر عقل سیاسی آنان کشیده است که از درک این درس اساسی تاریخ عاجزند.

این بیانیه می افزاید: امسال به خاطر شرایط سیاسی و خیزش‌های جهان اسلام سیاست شوم «فرّق تسد» مکاران تاریخ، کم‌رنگ شده و با سقوط دیکتاتورها قلوب مردم جهان اسلام به هم نزدیک‌تر شده است. حضور مردم مسلمان برای حمایت از سرزمین فلسطین و حقوق فلسطینی‌ها در طول تمام سالهایی که روز قدس در تقویم کشورهای اسلامی آمده، هر ساله باشکوه‌تر از سالهای قبل حتی در کشورهای غیرمسلمان برگزار شده است. چرا که آزادگان جهان، حمایت از مظلوم و ستمدیدگان را در ذات انسانی و اسلامی خویش دارند و مسلمانان برای عمل به آیه شریفه «لیس الانسان الاّ ما سعی» حتی اگر شده با حضور چند ساعته در خیابان‌ها، از آرمان فلسطین و شهدای مظلومش دفاع می‌کنند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: مردم ایران نیز ثابت کرده‌اند که فارغ از همه نگرش‌ها و سلیقه‌های سیاسی، در دفاع از اصول انقلاب اسلامی هم‌صدا می‌شوند و نمی‌گذارند فرصت‌طلبان معاند اسلام، با طرح مباحث انحرافی در صفوف به هم پیوسته آنان رخنه نمایند.

در ادامه این بیانیه می خوانیم: شاهد مدعا صحنه‌های کم‌نظیری است که هر ساله به مناسبت روز جهانی قدس از سوی زن و مرد و پیر و جوان ایرانی در خیابان‌های تهران و دیگر شهرهای این سرزمین دیده‌ایم و انشاءالله امسال نیز آن تکرار مکرر را می‌بینیم که برای دوستان اسلام نشاط‌‌آور و برای دشمنان اسلام ملال‌آور است. اینجانب و سایر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از آحاد مردم ایران دعوت به عمل می‌آوریم تا در روز جهانی قدس با حضور در راهپیمایی‌های سراسر کشور حضوری حماسی و جاودان دیگری را بیافرینند.