ایستگاه گاز کارخانه فولاد کاوه جنوب به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ایستگاه گاز کارخانه فولاد کاوه جنوب بندرعباس در نخستین روز از هفته دولت با حضور حسین هاشمی تختی استاندار هرمزگان و سایر مدیران استان هرمزگان در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس افتتاح شد.

صادق نصیرپور مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان در مراسم افتتاح این طرح، بیان داشت: این ایستگاه تقویت گاز با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال افتتاح شده و گاز مورد نیاز کارخانه فولاد کاوه جنوب را که با اعتبار 300 میلیارد تومان توسط بنیاد جانبازان احداث شده را تامین می کند.

وی اضافه کرد: کارخانه فولاد کاوه جنوب دارای دو واحد است که هرکدام ظرفیت تولید 900 هزار تن فولاد در سال را دارند و یکی از این واحدها مهر ماه امسال افتتاح خواهد شد. این کارخانه یکی از کارخانجات بزرگ فولاد در خاورمیانه محسوب می شود.

مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان از افتتاح سه طرح گاز رسانی دیگر در هفته دولت امسال در استان هرمزگان نیز خبر داد.

استاندار هرمزگان نیز در این مراسم این طرح را یکی از طرحهای بزرگ گاز رسانی در هرمزگان دانست و عنوان کرد: گاز رسانی در ارتقای صنعت و بهینه سازی در تولید نقش فراوانی دارد.



