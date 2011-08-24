پست تولید برق امیرآباد بندرعباس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پست تولید برق امیر آباد بندرعباس در اولین روز از هفته دولت با حضور حسین هاشمی تختی استاندار هرمزگان و دیگر مدیران استانی هرمزگان به بهره برداری رسید.

این پست برق از نوع سیار است و برای افتتاح آن 15 هزار میلیارد ریال هزینه شده است.

احداث 10 پست برق برای واحدهای مسکن مهر



حسن کهوری مدیرعامل شرکت برق منطقه ای هرمزگان در مراسم افتتاح این پست برق گفت: در هفته دولت سال جاری 19 پست برق با اعتباری بالغ بر 563 میلیون ریال در هرمزگان افتتاح می شود که پنج پست برق در شهرستان بندرعباس به ارزش 10.5 میلیارد تومان احداث شده است.

وی اظهار داشت: پست برق امیر آباد برای برق رسانی به واحدهای مسکن مهر در این منطقه از بندرعباس احداث شده است و به علت نیاز فوری منطقه این پست برق به صورت سیار ساخته شده و پست برق دائم این منطقه نیز در هفته دولت سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای هرمزگان با اشاره به احداث 10 پست برق برای برق رسانی به واحدهای مسکن مهر در هرمزگان، بیان داشت: در مجموع این 10 پست به 170 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند و کار احداث سه پست نیز آغاز شده است.

استاندار هرمزگان در این مراسم برق را یکی از نیازهای اساسی و زیربنایی زندگی دانست و تصریح کرد: ما در همه زمینه های صنعتی، خانگی و عمرانی به برق نیازمندیم.

وی افزود: با وجود تمامی محدودیتها خوشبختانه طرحهای بسیار خوبی در زمینه صنعت برق هرمزگان ساخته شده که 19 طرح در هفته دولت امسال به بهره برداری می رسد.