پنج هزار خانواده نیازمند در خلخال اطعام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام علیقلی زاده عصر چهارشنبه در حاشیه‌ مراسم اطعام و افطاری نیازمندان در مسجد روستای "لمعه‌ده" خلخال اظهار داشت: سفره های افطاری برای نیازمندان و خانواده های تحت حمایت با مشارکت خیران، هیئت امنای مساجد و شورای اسلامی شهر و روستا صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه در این مراسم هزار نفر از افراد تحت حمایت این شهرستان با غذای گرم اطعام می شوند، افزود: همزمان با این مراسم در شش روستای دیگر نیز مراسم اطعام و افطاری برای چهار هزارنفر دیگر نیز برگزار می شود.

رئیس کمیته‌ امداد شهرستان خلخال دستگیری از فقرا و نیازمندان را از اولویتهای این نهاد در ماه رمضان عنوان کرد و یادآور شد: این ماه فرصتی مناسب است تا با تأمین حداقل نیازمندیها از این افراد دستگیری کنیم.

به گفته وی تمامی هزینه‌ این مراسم که در هفت روستا به صورت همزمان برگزار و تعداد پنج هزار نفر از خانواده های نیازمند اطعام می شوند توسط اهالی خیر و نیکوکار، هیئت امنای مساجد و شورای اسلامی همان روستاها پرداخت شده است.

علیقلی زاده با بیان اینکه اطعام نیازمندان تحت پوشش این نهاد تا پایان ماه رمضان ادامه خواهد داشت، ابراز داشت: در همین راستا تلاش می کنیم از ظرفیت خیران و افراد نیکوکار استفاده کنیم.

گفتنی است این مراسم با حضور فرماندار و نمایندهی مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولین شهرستان برگزار شد.

