کارخانه تولید روغنهای صنعتی نوین هرمزگان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، کارخانه تولید روغنهای صنعتی نوین هرمزگان در نخستین روز از هفته دولت با حضور حسین هاشمی تختی استاندار هرمزگان و سایر مدیران هرمزگان به بهره برداری رسید.

علی اباذری رئیس سازمان صنایع و معادن هرمزگان در مراسم افتتاح این شرکت، اظهار داشت: این واحد تولیدی قادر است سالانه 13 هزار تن روغن صنعتی تولید کند.

وی ادامه ادامه داد: این شرکت با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون تومان و با سرمایه گذاری بخش خصوصی احداث شده است.

همچنین این کارخانه برای 15 نفر به طور مستقیم اشتغالزایی می کند.

استفاده از تکنولوژی حذف اسید



کریمیان مدیرعامل شرکت نوین هرمزگان در ادامه این مراسم گفت: بخشی از تجهیزات این شرکت در تهران و بخشی دیگر در هرمزگان ساخته شده است.

وی افزود: برای تولید روغن صنعتی در این کارخانه از تکنولوژی جدید حذف اسید استفاده شده که موجب کاهش آسیبهای محیط زیست می شود.

کریمیان اظهار داشت: روش تولید روغن در شرکت نوین هرمزگان استفاده از روغن سوخته و تصفیه آن برای تولید روغنهای جدید است.