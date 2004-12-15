امـــروز در تاريـــــخ

درگذشت ميرخواند :

روزپژوهش : امرپژوهش درغالب كشور هاي دنيا مقوله اي اجتناب ناپذير وضروري تلقي مي شود وبه همين منظورميزان متنابهي ازبودجه جاري هر كشور به اين امر اختصاص مي يابد .

در دنياي امروز مبناي توسعه ، پژوهش در رشته هاي مختلف است و در واقع تبيين و بررسي علمي مسايل هر كشور ، روند جاري توسعه را در آن كشور تسريع مي كند و مخلص كلام آنكه ، بها دادن به امر پژوهش از كليد هاي اصلي توسعه در كشورها به حساب مي‎آيد. تبيين ويژگي هاي اساسي

پژوهشگران ،

شناخت‌ روشهاي‌ مناسب‌ براي‌ تقويت‌ ويژگيهاي‌ ذاتي‌ و اكتسابي‌ در حوزه‌هاي‌ گوناگون‌ ، تبيين

‌ عوامل‌ انگيزش ‌ و عوامل‌ بازدارنده‌ در پژوهشگران‌ براي‌ پرداختن‌ به‌ امرپژوهش‌ ، تعيين

‌ جايگاه‌ نظام‌ پژوهش‌ و تعريف آن در نظام‌ ‌ جمهوري‌اسلامي‌ ايران‌ ،

تعيين‌ اولويتهاي‌ سرمايه‌گذاري‌ در رشته‌هاي‌ مختلف‌ براساس‌ سياستهاي‌ كلان‌ جمهوري‌اسلامي‌ ايران‌ ، تعيين نقش

‌ بخشهاي‌ دولتي‌ و خصوصي‌ در امر پژوهش‌ ،

بررسي‌ و مشخص‌ كردن‌ مقررات‌ و قوانين‌ حاكم‌ بر نظام‌ پژوهش‌ كشور ،

بررسي‌ و مشخص‌ كردن‌ نسبت‌ مناسب‌ اعتبارات‌ پژوهشي‌ به‌ كل‌ اعتبارات‌ و تخصيص بهينه امكانات در جهت امر پژوهش همگي مباحثي ا ند كه بايد در مقوله پژوهش به منظور فعال سازي آن در جمهوري اسلامي ايران ، مورد بحث و تبادل نظر قرار گيرند .





تاسيس حزب ايران نوين :

درچنين روزي درسال 1342 ه ش حزب ايران نوين به دست حسنعلي منصورتاسيس شد . اين حزب كه درواقع حزبي از بالا به پايين بود ونهاد آن در ميان عامه مردم ريشه نگرفته بود ، نتوانست در ميان عامه مردم جايي باز كند و تنها در ميان اطرافين دربار به عضو گيري پرداخت . حسنعلي منصور نخست وزير رژ يم محمد رضا پهلوي هم بود.حسنعلي منصور در ارديبهشت سال 1302 ه ش در تهران به دنيا آمد . پدر او رجبعلي منصور ( منصور الملك ) از اعضاء نخستين لژفراماسونري در ايران بود . وي درآخرين ماه هاي سلطنت رضاخان به صدارت رسيد و دردوران محمد رضا پهلوي هم در راس دولت قرار گرفت . حسنعلي منصور به تاسي از پدر وارد دانشكده حقوق و علو م سياسي دانشگاه تهران شد و در رشته حقوق تحصيل كرد . او به زبانهاي فرانسه ، انگليسي و آلماني آشنايي داشت . وي بعدها مدتي دبير كل شواري عالي اقتصاد شد و مدتي نيز وزير كار بود . وي پس از آن به پست معاونت نخست وزير و سپس رييس دفتر مخصوص وزير امور خارجه رسيد . گفته اند منصور يكي از اعضاي فعال لژفراماسونري در ايران بوده است . حسنعلي منصور در دوران انقلاب سفيد شاه دومين نخست وزير عصر انقلاب سفيد شد . در همين دوره بود كه طرح لايحه كاپيتولاسيون (حق قضاوت كنسولي) به اتباع آمريكايي مطرح شد . حسنعلي منصور با جديت تمام ننگين ترين لايحه تاريخ ايران را به مجلس برد تا آن را به تصويب برساند . وي عليرغم مخالفت هاي مردمي و همچنين بيانات حضرت امام خميني (ره) در اين زمينه تلاش هاي بسياري كرد و سرانجام آن را به تصويب رساند .



تاسيس بنگاه حمايت از مادران و نوزادان :

درچنين روزي درسال 1342 ه ش حزب ايران نوين به دست حسنعلي منصورتاسيس شد . اين حزب كه درواقع حزبي از بالا به پايين بود ونهاد آن در ميان عامه مردم ريشه نگرفته بود ، نتوانست در ميان عامه مردم جايي باز كند و تنها در ميان اطرافين دربار به عضو گيري پرداخت . حسنعلي منصور نخست وزير رژ يم محمد رضا پهلوي هم بود.حسنعلي منصور در ارديبهشت سال 1302 ه ش در تهران به دنيا آمد . پدر او رجبعلي منصور ( منصور الملك ) از اعضاء نخستين لژفراماسونري در ايران بود . وي درآخرين ماه هاي سلطنت رضاخان به صدارت رسيد و دردوران محمد رضا پهلوي هم در راس دولت قرار گرفت . حسنعلي منصور به تاسي از پدر وارد دانشكده حقوق و علو م سياسي دانشگاه تهران شد و در رشته حقوق تحصيل كرد . او به زبانهاي فرانسه ، انگليسي و آلماني آشنايي داشت . وي بعدها مدتي دبير كل شواري عالي اقتصاد شد و مدتي نيز وزير كار بود . وي پس از آن به پست معاونت نخست وزير و سپس رييس دفتر مخصوص وزير امور خارجه رسيد . گفته اند منصور يكي از اعضاي فعال لژفراماسونري در ايران بوده است . حسنعلي منصور در دوران انقلاب سفيد شاه دومين نخست وزير عصر انقلاب سفيد شد . در همين دوره بود كه طرح لايحه كاپيتولاسيون (حق قضاوت كنسولي) به اتباع آمريكايي مطرح شد . حسنعلي منصور با جديت تمام ننگين ترين لايحه تاريخ ايران را به مجلس برد تا آن را به تصويب برساند . وي عليرغم مخالفت هاي مردمي و همچنين بيانات حضرت امام خميني (ره) در اين زمينه تلاش هاي بسياري كرد و سرانجام آن را به تصويب رساند .

درچنين روزي درسال 1319 ه ش بنگاه حمايت از مادران و نوزاردان تاسيس شد . اين بنگاه براي نخستين باردركشورخدمات پوششي دولتي را به مادران اعطا مي كرد .





درگذشت استاد نصرالله زرين پنجه :

درچنين روزي در سال سال1360هجري شمسي استاد نصرالله زرين پنجه ازمشهورترين نوازندگان تار به ديار ابدي شتافت .

استاد زرين پنجه فراگرفتن تار را از نوجواني آغازكرد ودرمحضر استاداني چون يحيي زرين پنجه ، علي اكبر خان شهنازي و موسي معروفي مشق تار كرد . وي مدتي در

هنرستان موسيقي به تدريس موسيقي پرداخت و سالها نيز رهبراركستر سازهاي ايراني راديو بود.



درگذشت استاد شاپور حاتمي :

درچنين روزي در سال 1369 استاد حاتمي نوازنده تار دار فاني را وداع گفت . وي در سال 1303 به دنيا آمد و بعدها در حوزه نوازندگي تار به مقام استادي دست يافت .



درگذشت شيخ آل عصفور :

درچنين روزي در

سال1216هجري قمري ، شيخ حسين بن ابراهيم معروف به شيخ آل عصفور ازعلماي اماميه دارفاني را وداع گفت . وي فقيه و محدثي صاحبنظر بود و ازبرترين علماي بحرين به شمارمي رفت ." باهرالعقوب في نسب الرسول " عنوان مهمترين اثر اوست .





آغاز به كار رسمي شبكه جام جم و سحر سيما :



درچنين روزي درسال 1376 ه ش شبكه جام جم سيماي جمهوري اسلامي ايران به صورت رسمي برنامه هاي خود را براي خارج از كشور آغاز كرد . اين نخستين شبكه فارسي زبان بود كه برنامه هاي خود را ازداخل كشوربراي فارسي زبانان مقيم كشورهاي اروپا و آمريكا پخش مي كرد . همچنين درچنين روزي درسال 1376 ه ش شبكه جام جم سيماي جمهوري اسلامي ايران به صورت رسمي برنامه هاي خود را براي خارج از كشور آغاز كرد . اين نخستين شبكه فارسي زبان بود كه برنامه هاي خود را ازداخل كشوربراي فارسي زبانان مقيم كشورهاي اروپا و آمريكا پخش مي كرد . همچنين

درچنين روزي درسال 1376 پخش برنامه هاي انگليسي وعربي شبكه جهاني سحر آغاز شد .



درچنين روزي درسال 903 ه ق ، ميرخواند بلخي ازمورخان برجسته ايران زمين درسن 63 سالگي دارفاني را وداع گفت . وي پس ازطي تحصيلات ابتدايي به تحصيل فقه و فلسفه اسلامي پرداخت و دراين رشته ها ازاعاظم روزگارخود گشت. ميرخواند درجواني عازم هرات شد ومورد توجه خاص اميرعلي شيرنوايي اديب برجسته عصرقرارگرفت. وي درهمين دوران كتاب ارزشمند خود با نام روضه الصفا را به رشته تحريردرآورد . اين كتاب هم اكنون دردانشكده هاي ادبيات وتاريخ تدريس مي شود .