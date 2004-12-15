امـــروز در تاريـــــخ

درچنين روزي درسال 903 ه ق ، ميرخواند بلخي ازمورخان برجسته ايران زمين درسن 63 سالگي دارفاني را وداع گفت . وي پس ازطي تحصيلات ابتدايي به تحصيل فقه و فلسفه اسلامي پرداخت و دراين رشته ها ازاعاظم روزگارخود گشت. ميرخواند درجواني عازم هرات شد ومورد توجه خاص اميرعلي شيرنوايي اديب برجسته عصرقرارگرفت. وي درهمين دوران كتاب ارزشمند خود با نام روضه الصفا را به رشته تحريردرآورد . اين كتاب هم اكنون دردانشكده هاي ادبيات وتاريخ تدريس مي شود .
روزپژوهش :
امرپژوهش درغالب كشور هاي دنيا مقوله اي اجتناب ناپذير وضروري تلقي مي شود وبه همين منظورميزان متنابهي ازبودجه جاري هر كشور به اين امر اختصاص مي يابد .در دنياي امروز مبناي توسعه ، پژوهش در رشته هاي مختلف است و در واقع تبيين و بررسي علمي مسايل هر كشور ، روند جاري توسعه را در آن كشور تسريع مي كند و مخلص كلام آنكه ، بها دادن به امر پژوهش از كليد هاي اصلي توسعه در كشورها به حساب ميآيد. تبيين ويژگي هاي اساسي پژوهشگران ، شناخت روشهاي مناسب براي تقويت ويژگيهاي ذاتي و اكتسابي در حوزههاي گوناگون ، تبيين عوامل انگيزش و عوامل بازدارنده در پژوهشگران براي پرداختن به امرپژوهش ، تعيين جايگاه نظام پژوهش و تعريف آن در نظام جمهورياسلامي ايران ، تعيين اولويتهاي سرمايهگذاري در رشتههاي مختلف براساس سياستهاي كلان جمهورياسلامي ايران ، تعيين نقش بخشهاي دولتي و خصوصي در امر پژوهش ، بررسي و مشخص كردن مقررات و قوانين حاكم بر نظام پژوهش كشور ، بررسي و مشخص كردن نسبت مناسب اعتبارات پژوهشي به كل اعتبارات و تخصيص بهينه امكانات در جهت امر پژوهش همگي مباحثي ا ند كه بايد در مقوله پژوهش به منظور فعال سازي آن در جمهوري اسلامي ايران ، مورد بحث و تبادل نظر قرار گيرند .
تاسيس حزب ايران نوين :
درچنين روزي درسال 1342 ه ش حزب ايران نوين به دست حسنعلي منصورتاسيس شد . اين حزب كه درواقع حزبي از بالا به پايين بود ونهاد آن در ميان عامه مردم ريشه نگرفته بود ، نتوانست در ميان عامه مردم جايي باز كند و تنها در ميان اطرافين دربار به عضو گيري پرداخت . حسنعلي منصور نخست وزير رژ يم محمد رضا پهلوي هم بود.حسنعلي منصور در ارديبهشت سال 1302 ه ش در تهران به دنيا آمد . پدر او رجبعلي منصور ( منصور الملك ) از اعضاء نخستين لژفراماسونري در ايران بود . وي درآخرين ماه هاي سلطنت رضاخان به صدارت رسيد و دردوران محمد رضا پهلوي هم در راس دولت قرار گرفت . حسنعلي منصور به تاسي از پدر وارد دانشكده حقوق و علو م سياسي دانشگاه تهران شد و در رشته حقوق تحصيل كرد . او به زبانهاي فرانسه ، انگليسي و آلماني آشنايي داشت . وي بعدها مدتي دبير كل شواري عالي اقتصاد شد و مدتي نيز وزير كار بود . وي پس از آن به پست معاونت نخست وزير و سپس رييس دفتر مخصوص وزير امور خارجه رسيد . گفته اند منصور يكي از اعضاي فعال لژفراماسونري در ايران بوده است . حسنعلي منصور در دوران انقلاب سفيد شاه دومين نخست وزير عصر انقلاب سفيد شد . در همين دوره بود كه طرح لايحه كاپيتولاسيون (حق قضاوت كنسولي) به اتباع آمريكايي مطرح شد . حسنعلي منصور با جديت تمام ننگين ترين لايحه تاريخ ايران را به مجلس برد تا آن را به تصويب برساند . وي عليرغم مخالفت هاي مردمي و همچنين بيانات حضرت امام خميني (ره) در اين زمينه تلاش هاي بسياري كرد و سرانجام آن را به تصويب رساند .
تاسيس بنگاه حمايت از مادران و نوزادان :
درچنين روزي درسال 1319 ه ش بنگاه حمايت از مادران و نوزاردان تاسيس شد . اين بنگاه براي نخستين باردركشورخدمات پوششي دولتي را به مادران اعطا مي كرد .
درگذشت استاد نصرالله زرين پنجه :
درچنين روزي در سال سال1360هجري شمسي استاد نصرالله زرين پنجه ازمشهورترين نوازندگان تار به ديار ابدي شتافت .
استاد زرين پنجه فراگرفتن تار را از نوجواني آغازكرد ودرمحضر استاداني چون يحيي زرين پنجه ، علي اكبر خان شهنازي و موسي معروفي مشق تار كرد . وي مدتي در هنرستان موسيقي به تدريس موسيقي پرداخت و سالها نيز رهبراركستر سازهاي ايراني راديو بود.
درگذشت استاد شاپور حاتمي :
درچنين روزي در سال 1369 استاد حاتمي نوازنده تار دار فاني را وداع گفت . وي در سال 1303 به دنيا آمد و بعدها در حوزه نوازندگي تار به مقام استادي دست يافت .
درگذشت شيخ آل عصفور :
درچنين روزي در سال1216هجري قمري ، شيخ حسين بن ابراهيم معروف به شيخ آل عصفور ازعلماي اماميه دارفاني را وداع گفت . وي فقيه و محدثي صاحبنظر بود و ازبرترين علماي بحرين به شمارمي رفت ." باهرالعقوب في نسب الرسول " عنوان مهمترين اثر اوست .
آغاز به كار رسمي شبكه جام جم و سحر سيما :
درچنين روزي درسال 1376 ه ش شبكه جام جم سيماي جمهوري اسلامي ايران به صورت رسمي برنامه هاي خود را براي خارج از كشور آغاز كرد . اين نخستين شبكه فارسي زبان بود كه برنامه هاي خود را ازداخل كشوربراي فارسي زبانان مقيم كشورهاي اروپا و آمريكا پخش مي كرد . همچنين درچنين روزي درسال 1376 پخش برنامه هاي انگليسي وعربي شبكه جهاني سحر آغاز شد .
نظرديوان لاهه در مورد گروگان ها :
درچنين روزي درسال 1979 ميلادي ديوان دادگستري بين المللي لاهه طي رايي بدوي ، برآزادي تمامي گروگانهايي كه درجريان تسخيرلانه جاسوسي آمريكا درتهران دستگيرشده بودند، تاكيد كرد .
نخستين اعدام قاچاقچيان مواد مخدر :
درچنين روزي درسال 1346 ه ش نخستين گروه ازقاچاقچيان مواد مخدربراساس قانون جديد مجازات سوداگران مرگ ، به اعدام محكوم شدند . اين قانون ، رسيدگي به جرايم مواد مخدر را درصلاحيت دادگاههاي نظامي قرارداده بود ومجازات ارتكاب اين جرم را اعدام قرارداده بود .
بسته شدن نيروگاه چرنوبيل :
درچنين روزي درسال 2000ميلادي نيروگاه هسته اي چرنوبيل روسيه بسته شد . براثرنشت مواد راديواكتيويته ازاين نيروگاه ، فاجعه انساني وزيست محيطي به وجود آمد. درجريان اين اتفاق علاوه برضايعات انساني وطبيعي دراطراف اين نيروگاه ، در يكي ازكشورهاي همسايه مجبورشدند صدها راس گوزن را ازبين ببرند.
تاسيس نخستين ايستگاه هواشناسي :
درچنين روزي درسال 1654 ميلادي نخستين دفترهواشناسي درتوسكاني تاسيس شد و اندازه گيري روزانه د ماي را دردستور كارخود قرارداد .
تدفين ناپلئون :
درچنين روزي درسال 1840 ميلادي ناپلئون بنا پارت درلزانواليد پاريس به خاك سپرده شد. جسد اوازهلنابه اين مكان منتقل شده بود. وي در تبعيد مرد .
حذف دادگاه انقلاب در فرانسه :
در چنين روزي در سال 1794 ميلادي دادگاه انقلاب در فرانسه ملغي اعلام شد .
پايان سلطه اسپانيا بر صحراي غربي :
درچنين روزي در سال1975ميلادي سلطه اسپانيا برسرزمين صحراي غربي پايان يافت . پس از آن انقلابيون صحرا با تشكيل گروههاي مبارز استقلال طلب نخستين بار مواضع اسپانيا را مورد حمله خود قرار دادند . در همين زمان و با هدف مبارزه با استعمار اسپانيا ، جبهه پوليساريو از اتحاد گروههاي مبارز صحرا تشكيل شد . اسپانيايي ها در برابر خيل اعتراضات و تشكل هاي نظامي مردمي ، دست به قتل عام مردم صحرا زدند . پس از خروج نظاميان اسپانيايي ، جبهه پوليساريو نيز به " جمهوري دمكراتيك عربي صحرا" تغيير نام داد .
عبور از بلگراد:
در چنين روزي در سال 1914 ميلادي و در جريان جنگ جهاني اول ، نيروهاي سوئدي از شهر بلگراد در منطقه اطريش - مجارستان ،عبور كردند .
استقلال مولداوي:
در چنين روزي در سال 1917 جمهوري مولداوي براي نخستين بار استقلال خود را از روسيه اعلام كرد اما در تمام مدت حاكميت كمونيست ها در شوروي سابق ، مولداوي به عنوان يكي از جمهوري هاي شوروي باقي ماند .
پايان جنگ لودز :
در چنين روزي در سال 1914 ميلادي جنگ لودز پايان يافت . پس از اين جنگ نيروهاي روسيه به سوي مسكو عقب نشيني كردند .
اختراع فونوگراف:
درچنين روز در سال 1877 ميلادي توماس اديسون فونوگراف را اختراع كرد .
نبرد وردون :
درچنين روزي درسال 1916 ميلادي ودرطول جهاني اول ، فرانسه از آلمان درنبرد وردون شكست خورد . بيش ازهفتاد هزار نفر از آلماني ها و سربازهاي متحدين در اين نبرد كشته شدند .
ساخت فيلم برباد رفته :
در چنين روزي در سال 1939 ميلادي كار ساخت "فيلم بر باد رفته" بر اساس رماني از مارگاريت ميچل به انجام رسيد. ويون ليگ و كلارك گابل در اين فيلم ايفاي نقش مي كردند .
اختراع نايلون :
در چنين روزي در سال 1939 ميلادي براي نخستين بار در طول تاريخ نايلون براي مصارف تجاري در دلوير ساخته شد .
اشغال فيليپين :
درچنين روزي در سال 1944 ميلادي نيروهاي آمريكايي جزيره ميندورو را در فيليپين به اشغال خود در آوردند .
در خواست عضويت چين در سازمان ملل متحد :
درچنين روزي در سال 1961 ميلادي مجمع عمومي سازمان ملل متحد ، با اتخاذ تصميمي عليه اتحاد جماهير شوروي سابق ، از اين كشور خواست از ورود چين به اين سازمان مخالفت نكند .
باز شدن مرزجبل الطارق :
درچنين روزي در سال 1982 ميلادي مرز جبل الطارق اسپانيا پس از سيزده سال براي استفاده پياده ها باز شد .
شورش در روماني :
درچنين روزي در سال 1989 ميلادي در روماني اعتراض تظاهر كنندگان نسبت به دستگيري يك روحاني مخالف دولت با نام لازلو توكز به شورش گسترده اي در اين كشور تبديل شد .
پايان جنگ در السالوادور :
در چنين روزي در سال 1992 ميلادي دولت السالوادور و رهبران مبارزان چپگراي اين كشور ، رسما پايان جنگ داخلي دوازده ساله را اعلام كردند .
تكيمل پيمان گات :
در چنين روزي در سال 1993 ميلادي 117 كشور در ژنو توافق عمومي تعرفه و تجارت ( گات ) را تكميل كردند .
كشتار در درگيري هاي فرقه اي :
درچنين روزي در سال 1986 ميلادي 150 نفر بر اثر در گيري هاي فرقه اي در پاكستان كشته شدند .
تحكيم پايه هاي صلح در ايرلند :
در چنين روزي در سال 1993 ميلادي نخست وزيران كشورهاي بريتانيا و جمهوري ايرلند ، جان ميجر و آلبرت رينولد ، اعلاميه داونينگ استريت را صادر كردند. اين اعلاميه با هدف تحكيم پايه هاي صلح در ايرلند شمالي تدوين شده بود .
تداوم حضور نيروهاي پاسدار صلح در بوسني :
در چنين روزي در سال 1995 ميلادي مجمع عمومي سازمان ملل متحد از ناتو خواست كه كه عمليات حفظ صلح را در منطقه بوسني و هرز گوين ادامه دهد .
پايان اعتصاب سه هفته اي در فرانسه :
درچنين روزي در سال 1995 ميلادي كارگران راه آهن فرانسه خواستار پايان اعتصاب سه هفته اي شدند .
برگ چنار بر پرچم كانادا :
درچنين روزي در سال 1964 ميلادي برگ درخت چنار به عنوان علامت رسمي پرچم كانادا بر پرچم اين كشور ثبت شد .
تولد نرون ، امپراطور رم :
در چنين روزي در سال 37 پس از ميلادي نرون كلاديوس آگوستوس ژرمانيكوس امپراطور قسي القلب رم متولد شد . وي پنجمين امپراطور رم بود . او بين سالهاي 54 تا 58 بر اين كشور حكومت كرد . نرون در طول حكومت خود ، جنايات بسياري را در كشور گشايي هاي خود مرتكب شد .
تولد سزار بكاريا :
سزار بكاريا حقوق دان و جرمشناس ايتاليايي در چنين روزي در سال 1735 ميلادي متولد شد . او در حوزه جرم شناسي مطالعات فراواني انجام داد .
تولد آنتوان هنري بكرل :
در چنين روزي در سال 1852 ميلادي آنتوان هنري بكرل دانشند كاشف راديو اكتيويته متولد شد . او در سال 1903 ميلادي جايزه نوبل فيزيك را از آن خود كرد .
تولد نيل ريبرگ فينسن :
در چنين روزي فينسن پزشك بر جسته دانماركي متولد شد . وي در سال 1903 ميلادي جايزه نوبل پزشكي را از آن خود كرد .
روز تولد قائد اعظم :
چنين روزي به عنوان روز قائد اعظم در پاكستان گرامي داشته مي شود .
درگذشت والت ديزني :
درچنين روزي درسال 1966 ميلادي والت ديزني موسس بزرگترين كمپاني انيميشن جهان دار فاني را وداع گفت . درچنين روزي در سال 1901 ميلادي والت الياس ديزني ديده به جهان گشود . او نخستين شخصيت پويا نمايي خود را با نام ميكي موس در سن 27 سالگي خلق كرد . والت ديزني نابغه مشهور و محبوب عموم مردم جهان با خلق شخصيت هاي كارتوني توانست در مدت عمر خود خاطرات زيبايي را براي كودكان و نوجوانان جهان به ارمغان بياورد . آثار او كه عمدتا كاراكتريستيك و نوعا بدون صداي شخصيت خلق شده اند ، به نوعي گويش و زبان جهاني را براي مخاطب تداعي مي كنند . كمتر كسي را در نسل هاي مختلف مي توان يافت كه بيننده آثار والت ديزني و كمپاني فيلمسازي اش يا مصرف كننده اجناس و اسباب بازي هاي فروشگاه هاي ديزني نبوده باشد. او موسس بزرگترين كمپاني توليد انيميشين در جهان بود . هم اكنون كمپاني والت ديزني از بزرگترين شركت هاي توليد فيلمهاي پويا نمايي در جهان به شمار مي آيد .
در گذشت آدريان دو وريز :
درچنين روزي در سال 1626 ميلادي دو وريز ، نقاش و مجسمه ساز دوچ در سن هفتاد سالگي در گذشت .
درگذشت جان ورمير :
درچنين روزي در سال 1675 ميلادي ورمير نقاش بر جسته آلماني در سن 43 سالگي دار فاني را وداع گفت ." نامه عشق" عنوان مهمترين اثر اوست .
روز جهاني ستمديدگان :
چنين روزي به عنوان روز ستمديگان در جهان گرامي داشته مي شود .
روز پادشاهي در هلند :
همه ساله چنين روزي به عنوان روز پادشاهي در هلند گرامي داشته مي شود .
