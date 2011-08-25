دوره مربیگری اسکیت بانوان در اردبیل خاتمه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نایب رئیس بانوان هیئت اسکیت استان اردبیل عصر چهارشنبه در حاشیه مراسم پایانی این دوره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دوره آموزشی به همت هیئت اسکیت استان و با حضور بیش از 20 نفر از بانوان زیر نظر لیدا زارع از مدرسان فدراسیون اسکیت در سالن حجاب اردبیل برگزار شد.

بیتا هاشم زاده با بیان اینکه این دوره در دو بخش تئوری و عملی برگزار شده است، اضافه کرد: بانوان اردبیلی نشان دادند که استعداد لازم برای پیشرفت در این رشته را دارند.

وی با اشاره به برنامه ریزی هیئت اسکیت برای برگزاری دوره های مختلف مربیگری در اردبیل افزود: این هیئت برای پیشرفت اسکیت بویژه در بین بانوان برنامه ریزی گسترده ای را آغاز کرده و بی شک برگزاری چنین دوره هایی می تواند در جذب و پرورش افراد علاقه مند در رده سنی پایه به این رشته موثر باشد.

هاشم زاده با اشاره به سطح کیفی مطلوب و استاندارد دوره آموزش مربیان اسکیت استان یادآور شد: سطح فنی شرکت کنندگان این دوره بهتر از دوره های قبل بوده که امیدواری را برای شکوفایی استعدادهای جوان برای پرورش نونهالان، نوجوانان و جوانان اسکیت باز افزایش می دهد.

اردبیل به قطب اسکیت کشور تبدیل می شود

وی همچنین روند پیشرفت اسکیت در اردبیل را در مقایسه با سالهای قبل قابل قبول و چشمگیر ارزیابی کرد و ابراز داشت: استعدادهای بالقوه ای در استان اردبیل وجود دارد که باید شناسایی و تحت آموزش قرار گیرند تا اردبیل در آینده ای نزدیک به قطب اسکیت کشور تبدیل شود.

نایب رئیس بانوان هیئت اسکیت استان از حمایت ویژه این هیئت از مربیان استان خبر داد و عنوان کرد: برای به فعل رساندن استعدادها و بالا بردن سطح کیفی اسکیت، مربیان فعال استان اردبیل جهت حضور در کلاسهای مربیگری در سطوح بالا حمایت خواهند شد.

وی تصریح کرد: همچنین براساس برنامه رزیهای انجام شده امسال از مربیان مجرب خارج از استان نیز دعوت به همکاری خواهد شد تا شاهد رشد و پیشرفت اسکیت بانوان اردبیل باشیم.

در پایان این مراسم گواهینامه رسمی پایان دوره مربیگری به شرکت کنندگان حاضر اهدا شد.

