پیام تبریک روسای جمهور ایران و چین به مناسبت چهلمین سالگرد روابط سیاسی دو کشور

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، روسای جمهور ایران و چین در پیام های جداگانه ای به مناسبت چهلمین سالگرد برقراری روابط سیاسی بین دو کشور، مناسبات عمیق تاریخی و اشتراکات فرهنگی دو ملت را مورد اشاره قرار داده و بر تحکیم و تعمیق هر چه بیشتر همکاری ها در تمامی عرصه ها تاکید کردند.
متن پیام های متقابل دکتر محمود احمدی نژاد و هو جین تائو خطاب به دولت و ملت دو کشور که به صورت همزمان از شبکه سراسری و رسانه های چین منتشر شده است به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
جناب آقای هو جین تائو
رییسجمهوری خلق چین
مایلم صمیمانهترین تبریکات خود را به مناسبت فرا رسیدن چهلمین سالگرد برقراری روابط سیاسی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین به جنابعالی و دولت آن کشور ابراز نمایم.
اطمینان دارم روابط مستحکم ایران و کشور بزرگ چین که براساس حسن تفاهم و تأمین منافع متقابل بنا گردیده و همواره توسعه یافته است، در آینده نیز در پرتو اراده مشترک رهبران دو کشور، بیش از پیش گسترش و تعمیق خواهد یافت.
روابط ایران و چین به عنوان دو حوزه بزرگ تمدنی جهان، به هزاره پیش از میلاد باز میگردد که در فراز و نشیبهای حوادث تاریخی، همواره سیر صعودی خود را حفظ کرده است. این روابط و مراودات چند هزار ساله، پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی با رویکرد و افق روشن، تقویت و در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی گسترش یافت.
سلامتی و موفقیت جنابعالی و بهروزی و سربلندی دولت و ملت بزرگ چین را آرزومندم.
محمود احمدینژاد
رییسجمهوری اسلامی ایران
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
چین و ایران دارای دوستی دیرینه میباشند. از برقراری روابط سیاسی طی 40 سال گذشته، مناسبات دو کشور از پیشرفتهای سالم و با ثبات برخوردار بوده است. تبادلات دو طرف در سطوح مختلف اغلب صورت میگیرد و معاملات و همکاریها در حوزههای اقتصادی، انرژی، فرهنگی و انسانی و در صحنههای بینالمللی بسیار ثمربخش بودهاند. دوستی چین و ایران برای ملت دو کشور سعادت و منفعت واقعی را به ارمغان آورده است.
چین و ایران به عنوان دو کشور در حال توسعه، دارای قوت بالقوه عظیمی برای همکاریهای دوجانبه میباشند. تحکیم و توسعه روابط چین و ایران نه تنها با منافع اصلی و آرزوی مشترک دو ملت مطابقت دارد بلکه به صلح و توسعه جهان و منطقه کمک مینماید. رابطه با ایران برای چین حائز اهمیت میباشد و چین تمایل دارد همراه با طرف ایران، با توجه به چهلمین سالگرد برقراری روابط سیاسی دو کشور، معاملات دوستانه و همکاریهای واقعبینانه را تحکیم و تعمیق دهد تا روابط همکاری دوستانه چین و ایران به طور مستمر گسترش و تعمیق پیدا کند.
بهروزی و سلامت و سربلندی دولت و ملت بزرگ ایران و تحکیم دوستی چین و ایران را آرزومندم.
هو جین تائو
رییسجمهوری خلق چین، پکن
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