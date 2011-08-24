پیام تبریک روسای جمهور ایران و چین به مناسبت چهلمین سالگرد روابط سیاسی دو کشور

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، روسای جمهور ایران و چین در پیام های جداگانه ای به مناسبت چهلمین سالگرد برقراری روابط سیاسی بین دو کشور، مناسبات عمیق تاریخی و اشتراکات فرهنگی دو ملت را مورد اشاره قرار داده و بر تحکیم و تعمیق هر چه بیشتر همکاری ها در تمامی عرصه ها تاکید کردند.

متن پیام های متقابل دکتر محمود احمدی نژاد و هو جین تائو خطاب به دولت و ملت دو کشور که به صورت همزمان از شبکه سراسری و رسانه های چین منتشر شده است به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای هو جین تائو

رییس‌جمهوری خلق چین

مایلم صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به مناسبت فرا رسیدن چهلمین سالگرد برقراری روابط سیاسی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین به جنابعالی و دولت آن کشور ابراز نمایم.

اطمینان دارم روابط مستحکم ایران و کشور بزرگ چین که براساس حسن تفاهم و تأمین منافع متقابل بنا گردیده و همواره توسعه یافته است، در آینده نیز در پرتو اراده مشترک رهبران دو کشور، بیش از پیش گسترش و تعمیق خواهد یافت.

روابط ایران و چین به عنوان دو حوزه بزرگ تمدنی جهان، به هزاره پیش از میلاد باز می‌گردد که در فراز و نشیب‌های حوادث تاریخی، همواره سیر صعودی خود را حفظ کرده است. این روابط و مراودات چند هزار ساله، پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی با رویکرد و افق روشن، تقویت و در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی گسترش یافت.

سلامتی و موفقیت جنابعالی و بهروزی و سربلندی دولت و ملت بزرگ چین را آرزومندم.

محمود احمدی‌نژاد

رییس‌جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

مایلم تبریکات صمیمانه خود را به مناسبت فرا رسیدن چهلمین سالگرد برقراری روابط سیاسی بین جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران به جنابعالی و از طریق جنابعالی به دولت و ملت آن کشور ابراز نمایم.



چین و ایران دارای دوستی دیرینه می‌باشند. از برقراری روابط سیاسی طی 40 سال گذشته، مناسبات دو کشور از پیشرفت‌های سالم و با ثبات برخوردار بوده است. تبادلات دو طرف در سطوح مختلف اغلب صورت می‌گیرد و معاملات و همکاری‌ها در حوزه‌های اقتصادی، انرژی، فرهنگی و انسانی و در صحنه‌های بین‌المللی بسیار ثمربخش بوده‌اند. دوستی چین و ایران برای ملت دو کشور سعادت و منفعت واقعی را به ارمغان آورده است.



چین و ایران به عنوان دو کشور در حال توسعه، دارای قوت بالقوه عظیمی برای همکاری‌های دوجانبه می‌باشند. تحکیم و توسعه روابط چین و ایران نه تنها با منافع اصلی و آرزوی مشترک دو ملت مطابقت دارد بلکه به صلح و توسعه جهان و منطقه کمک می‌نماید. رابطه با ایران برای چین حائز اهمیت می‌باشد و چین تمایل دارد همراه با طرف ایران، با توجه به چهلمین سالگرد برقراری روابط سیاسی دو کشور، معاملات دوستانه و همکاری‌های واقع‌بینانه را تحکیم و تعمیق دهد تا روابط همکاری‌ دوستانه چین و ایران به طور مستمر گسترش و تعمیق پیدا کند.



بهروزی و سلامت و سربلندی دولت و ملت بزرگ ایران و تحکیم دوستی چین و ایران را آرزومندم.

هو جین تائو

رییس‌جمهوری خلق چین، پکن