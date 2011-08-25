احتمال سقوط داونینگ استریت/ زوال اخلاقی در انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فرانسوی لوموند در مطلبی در مورد آشوب های اخیر در کشور انگلیس نوشت: اگر بخواهیم به طور دقیق آشوب های اخیر در شهرهای مختلف انگلیس را تشریح کنیم، باید بگوییم دولت انگلیس در آستانه نوعی سقوط و زوال قرار دارد و باید نسبت به این موضوع هوشیار باشد.

در ادامه این مطلب با عنوان "آشوب های انگلیس را چطور توجیه کنیم؟" آمده است: سقوط اخلاقی جامعه، شکست چند فرهنگی در جامعه و یا لیبرالیسم افراطی؟ با گذشت چندین روز از آغاز آشوب ها، دولت انگلیس هنوز نتوانسته توضیح و یا توجیه مناسبی برای افکار عمومی جهانی در مورد وقایع و آشوب ها ارائه دهد. این در حالی است که محققان و مسئولان متعددی برای این امر تعیین شده اند.

"فابین ترونگ" از محققان تعیین شده برای بررسی دلایل و ریشه آشوب ها، تایید می کند که باید از چهارچوب های قرائت های سیاسی پیش تعیین شده و ژست های روشنفکرانه در برخورد با قوم و نژادهای مختلف در جامعه انگلیس اجتناب کرد. باید در این زمینه به خواسته های آنها توجه بیشتری داشت و در هر مورد به فراخور موقعیت، قوانین مربوطه را وضع و یا مورد تجدید نظر قرار داد. در جامعه انگلیس، آشوب ها ریشه ای قدیمی دارند و باید برای بررسی دلایل آن، به اصول سیاسی که در این کشور اجرا می شود، رجوع کرد. در فرانسه نیز در سال 2005 اتفاقات مشابهی روی داد.

اما از دیدگاه "رومن گاربایه" دیگر محقق این موضوع، آشوب ها در انگلیس از نسل جدیدی هستند: پس از موضوعات مربوط به نژادپرستی در سالهای 1980 و پس از آن جدایی نژادها و از دست رفتن انسجام اجتماعی در سال 2001، انگلیس باید به پایه های ساختاری در مورد رفتار با نژادهای مختلف فکر کند و تلاش نماید با بررسی و بازسازی سیاست های مربوطه، در این زمینه تحولی جدی ایجاد کند؛ در غیر این صورت، باید در انتظار آشوب های بیشتر و عمیق تری در جامعه باشد. وی در این زمینه تاکید کرد که رویدادهای جامعه انگلیس قابل مقایسه با کشورهای دیگر نیستند و نمی توان نسخه های کشورهای فرانسه و یا کشورهای دیگر را برای انگلیس پیاده کرد.

تحلیلگر روزنامه لوموند در بخش دیگری آورده است: اما واقعیت این است که در هر دو کشور سیاست های نامناسب در مورد نژادهای مختلف و به نوعی نژاد پرستی سبب شده که چنین آشوب هایی ایجاد شود و دردسرهایی برای دولت به وجود بیاورد. اما دولت های اروپایی و دولت های کشورهای دیگر که دچار چنین مسائلی می شوند، باید هوشیار باشند که تنها و تنها بازنگری در سیاست های مربوط به نژادها و قوم های مختلف می تواند درمانی برای این نوع از آشوب ها باشد.