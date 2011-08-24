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۲ شهریور ۱۳۹۰، ۲۲:۵۸

هفته پنجم لیگ برتر فوتبال/

شکست صدرنشین و پیروزی شاگردان دایی در پایان نیمه اول

شکست صدرنشین و پیروزی شاگردان دایی در پایان نیمه اول

هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر باشگاه های کشور از ساعت 22 با برگزاری شش دیدار همزمان آغاز شد که در یکی از این دیدارها صبای صدرنشین برابر شاهین شکست خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از پنجمین هفته یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر از ساعت 22 امشب با برگزاری شش دیدار همزمان آغاز شد که در پایان نیمه اول نتایج زیر رقم خورد:

* ملوان بندرانزلی 1- ذوب آهن اصفهان 2
گل ها: جلال رافخایی(23) برای ملوان - پیام صادقیان(22) و ماچادو هوگو(45) برای ذوب آهن

* مس کرمان 1 - فجرسپاسی صفر
گل: لئاندرو باربوس(45)

* شاهین بوشهر 2 - صبای قم صفر
گل ها: منصور تنهایی( 1 و 35)

* سپاهان اصفهان صفر - نفت تهران صفر

* سایپا البرز 2 - داماش گیلان صفر
گل ها: عباس محمدرضایی(29) و کریم انصاریفرد(34)

* راه آهن شهرری 2 - مس سرچشمه صفر
گل ها : بهادر عبدی (36) و امید عالیشاه (45)

کد مطلب 1391520

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