شکست صدرنشین و پیروزی شاگردان دایی در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از پنجمین هفته یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر از ساعت 22 امشب با برگزاری شش دیدار همزمان آغاز شد که در پایان نیمه اول نتایج زیر رقم خورد:

* ملوان بندرانزلی 1- ذوب آهن اصفهان 2

گل ها: جلال رافخایی(23) برای ملوان - پیام صادقیان(22) و ماچادو هوگو(45) برای ذوب آهن

* مس کرمان 1 - فجرسپاسی صفر

گل: لئاندرو باربوس(45)

* شاهین بوشهر 2 - صبای قم صفر

گل ها: منصور تنهایی( 1 و 35)

* سپاهان اصفهان صفر - نفت تهران صفر

* سایپا البرز 2 - داماش گیلان صفر

گل ها: عباس محمدرضایی(29) و کریم انصاریفرد(34)

* راه آهن شهرری 2 - مس سرچشمه صفر

گل ها : بهادر عبدی (36) و امید عالیشاه (45)