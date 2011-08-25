هفت میلیارد ریال برای اجرای طرحهای فرهنگی آمل اختصاص یافت

یدالله اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این اعتبار در قالب اجرای 29 طرح فرهنگی در کمیته برنامه ریزی شهرستان آمل تصویب شده و تا پایان سال مالی جذب خواهد شد.

وی افزود: این میزان اعتبار در مقایسه با سال گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار است.

فرماندار آمل با اشاره به اینکه در فصل دفاعی امسال کمیته برنامه ریزی این شهرستان دو میلیارد و200 میلیون ریال مصوب کرده است، تصریح کرد: ساخت 23 پایگاه مقاومت بسیج روستایی و شهری در قالب طرحهای قابل اجرا در پروژه های دفاعی شهرستان است که به آنان اعتبار اختصاص داده خواهد شد.

اکبرزاده ابرازامیدواری کرد: دستگاههای متولی این بخش ها بتوانند اعتبارات مورد نظر را که از محل تملک دارایی های استان بوده به موقع و قبل از پایان سال مالی در تیرماه سال 91 آن را جذب کنند.

وی تاکید کرد: در شرایط حساس کنونی که کشوربا آن مواجه است، توجه به بخش های فرهنگی و برنامه های درست دراین بخش می تواند در برابرهجمه‌های دشمنان در جنگ نرم موثر باشد.

فرماندارآمل با بیان اینکه پایگاههای بسیج مقاومت در سالهای اخیر نقش تاثیرگذار و محوری در تحولات مختلف داشتند و باید در قالب برنامه های فرهنگی بیشتر به آنها توجه شود، افزود: اعتماد سازی که بسیج از قبل نسبت به ایجاد پایگاه های مقاومت بسیج داشت، سبب شد تا توجه ها به این بخش بیشتر شود.