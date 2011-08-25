هشت طرح عمرانی و خدماتی در آمل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این طرحها شامل سه واحد پایگاه مقاومت بسیج روستایی، دو باب غسالخانه، دو طرح زیرسازی و آسفالت راه روستایی و افتتاح یک واحد خانه عالم بوده است.

پایگاه های مقاومت بسیج روستایی درتلیران، اسکو محله و مسجد ابوالفضل(ع) شهر آمل با اعتبار بیش از 300میلیون ریال از سوی بسیج سازندگی سپاه ناحیه شهرستان آمل افتتاح و بیش از300 خانوار ازمزایای آن بهره مند شدند.

دوباب غسالخانه با اعتبار بیش از200 میلیون ریال در روستاهای سورک و دنگپیا برای برخورداری حدود 370 خانوار افتتاح شد.

زیرسازی و آسفالت راه روستایی نجار محله و کردخیل از طرحهای عمرانی در نخستین روز از گرامیداشت هفته دولت بود که توسط اداره راه و ترابری آمل اجرا و بهره برداری شد.

طول اجرای این طرح ها در مجموع حدود 500 متر مربع بوده و با اعتبارحدود 700 میلیون ریال به بهره برداری رسید و حدود 200خانوار این دو روستا از مزایای آن بهره مند شدند.

یک باب خانه عالم توسط بسیج سازندگی سپاه ناحیه آمل در روستای بزمینان با اعتبار 250 میلیون ریال افتتاح شد.

روزپنجشنبه و دردومین روز از گرامیداشت هفته دولت، 18طرح تولیدی، خدماتی وعمرانی در شهرستان آمل افتتاح خواهد شد.