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۲ شهریور ۱۳۹۰، ۲۳:۵۹

هفته پنجم لیگ برتر فوتبال/

شکست سنگین صدرنشین و باخت سپاهان/ پیروزی شیرین نفت تهران و فجر

شکست سنگین صدرنشین و باخت سپاهان/ پیروزی شیرین نفت تهران و فجر

هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر با شکست سنگین صدرنشین در بوشهر، پیروزی راه‌آهن، نفت تهران، فجرسپاسی، سایپا و تساوی ملوان با ذوب‌آهن پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از پنجمین هفته یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر از ساعت 22 امشب با برگزاری شش دیدار همزمان آغاز شد که در یکی از مهمترین دیدارها تیم فوتبال صبا - صدرنشین لیگ - برابر شاهین بوشهر با شکست سنگینی مواجه شد. نتایج دیدارهای آغازین این هفته به شرح زیر است:

* ملوان بندرانزلی  3- ذوب آهن اصفهان 3
گل ها: جلال رافخایی(23 ، 59 و 90 پنالتی) برای ملوان - پیام صادقیان(22)، ماچادو هوگو(45) و ایگورکاسترو(73) برای ذوب آهن

* مس کرمان 1 - فجرسپاسی 2
گل: لئاندرو باربوس(45) برای مس - حمید جوکار(50) و محمدرضا پورمحمد(86) برای فجرسپاسی

* شاهین بوشهر 4 - صبای قم صفر
گل ها: منصور تنهایی( 1 و 35)، محسن حمیدی(58) و میثم منیعی(70)

* سپاهان اصفهان صفر - نفت تهران یک
گل: سید ایمان موسوی(65)

* سایپا البرز 3 - داماش گیلان صفر
گل ها: عباس محمدرضایی(29 و 62) و کریم انصاریفرد(34)

* راه آهن شهرری 3 - مس سرچشمه 1
گل ها : بهادر عبدی (36)، امید عالیشاه (45) و حسین کاظمی(87) برای راه آهن - مسلم فیروزآبادی(69) برای مس

کد مطلب 1391529

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