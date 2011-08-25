به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از مسابقات جودوی قهرمانی جهان با برگزاری رقابت در یک وزن مردان و دو وزن بانوان پیگیری شد که هر سه مدال طلا در این اوزان به جودوکاران ژاپنی رسید. در وزن 73- کیلوگرم که علی معلومات از ایران نیز حضور داشت، "دکس المونت" از هلند و "ریکی ناکایا" از ژاپن به مبارزه نهایی راه پیدا کردند.

معلومات در دور دوم به "دریک ون تیچلت" بلژیکی باخت و حذف شد. این بلژیکی در نهایت موفق شد به عنوان پنجم مسابقات جودوی قهرمانی جهان در وزن 73- کیلوگرم دست پیدا کند. "المونت" که سال گذشته در رقابت‌های جهانی ژاپن فینال را به "آکی موتو" ژاپنی واگذار کرده بود، این دوره هم تا فینال پیش رفت ولی دوباره مغلوب یک ژاپنی دیگر به نام "ناکایا" شد و به مدال نقره بسنده کرد. امونت بعد از کسب دو نقره اروپا، دومین نقره جهانی خود را کسب کرد و بازهم در دستیابی به مدال طلا ناکام ماند.

آکی موتو در مرحله نیمه نهایی به هموطن خود "ناکایا" باخت تا مدال طلای 2010 را از دست داده و در جدال برای کسب مدال برنز هم به "یورکابلوف" ازبکستانی باخت و پنجم شد. این ازبکی به مدال برنز دست یافت و "اوگولگراند" فرانسوی هم که در مرحله یک هشتم موجبات حذف "وانگ کی چون" نفر اول رنکینگ جهانی از کره جنوبی را رقم زده بود در مقام سوم با او شریک شد.

اما در بخش بانوان و در وزن 52- کیلوگرم دو ژاپنی به دیدار نهایی رسیدند که "ناکامورا" طلا گرفت و "نیشیدا" به مدال نقره دست یافت. "کاررسکویا" از اسپانیا و "چیتو" از رومانی هم به نشان برنز مشترک در این وزن رسیدند.

در وزن 57- کیلوگرم بانوان هم باز مدال طلا به ژاپنی‌ها رسید. "ساتو" پنجمین طلایی ژاپنی‌ها بود، "سیلوا"ی برزیلی به مدال نقره دست پیدا کرد و "کاپرو ریو" از رومانی و "ماتسوموتو" دیگر نماینده ژاپنی‌ها به نشان برنز دست پیدا کرد.

رقابت‌های جودوی قهرمانی جهان که از روز سه شنبه اول شهریورماه آغاز شده تا روز یکشنبه ششم شهریورماه در سالن "پیردوکوبرتن" شهر پاریس جریان خواهند داشت.