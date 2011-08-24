این پیروزی تقدیم به هواداران/ پرسپولیس هنوز شکل واقعی به خود نگرفته!

به گزارش خبرنگار مهر، حمید استیلی پس از برتری 3 بر یک بامداد پنجشنبه تیمش مقابل صنت نفت آبادان با بیان این مطلب افزود: برد امشب را به هواداران تقدیم می کنم که چهار هفته ناراحت و اذیت شدند امیدوارم آنها این هدیه کوچک را از ما قبول کنند.

وی افزود: هواداران در بازی با صنعت نفت از دقیقه اول تا آخر کنار مان بودند و این پیروزی متعلق به آنهاست امیدوارم در هفته های آینده بازی های بهتری انجام دهیم تا هواداران از ما راضی تر باشند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس هواداران را صاحبان اصلی این تیم خواند و گفت: من هر چه دارم از این هواداران است امیدوارم با نتایجی که امسال کسب خواهیم کرد گوشه ای از محبت های آنها را جبران کنیم.

وی در ادامه به تعریف از تیم غلامحسین پیروانی پرداخت و گفت: تیم پیروانی خوب بازی کرد اما خدا به ما کمک کرد که پیروز شویم. در اینجا از غلامحسین یپروانی تشکر می کنم که تیم هایش همیشه خوب و زیبا بازی می کنند و بازیکنان زیادی را به فوتبال ایران معرفی کرده است.

استیلی با یادآوری اینکه تیمش در مصاف با صنعت نفت آبادان دو نیمه متفاوت داشته است افزود: ما زیر فشار بودیم و به برد در بازی با صنعت نفت نیاز داشتیم با اینکه برنده شدیم باید بگویم هنوز کار داریم و پرسپولیس شکل واقعی خود را نگرفته است امیدوارم در تعطیلات مسابقات لیگ برتر شرایط تیم ما بهتر از این شود.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به غیبت علی کریمی گفت: کریمی مهره تاثیرگذار ماست شاید اگر این بازیکن می بود ما بهتر بازی می کردیم. من نمی توانم منکر توانایی های کریمی شوم.

وی افزود: قطعا تیمی موفق می شود که کار تیمی را سرلوحه برنامه های خود قرار دهد . امروز جواد کاظمیان 3 گل زد و از بهترین های ما بود. بدون شک او گل نمی زد اگر دیگر بازیکنان کمک نمی کردند و پاس گل نمی زدند.

استیلی با طرح این موضوع که تیمش روز به روز به هماهنگی و انسجام می رسد افزود: هنوز در 20 دقیقه پایانی مسابقه مشکل داریم و باید این مشکل را برطرف کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس به تعریف از عملکرد مدافعانش پرداخت و گفت: مدافعان ما امروز خوب کار کردند اما با این حال در خط دفاع مشکلاتی داریم که باید آنها را برطرف کنیم.

وی در این خصوص خاطرنشان کرد نصرتی یکی از بهترین مدافعان ایران است که می تواند در 4 پست دفاعی بازی کند. او با 50 بازی ملی رهبر خط دفاعی ماست البته ما در خط دفاعی بازیکنانی چون نورمحمدی، محمد و شکوری را هم داریم که امروز عملکرد خوبی داشتند قطعا با وجود شیث رضایی انسجام خط دفاعی ما بیشتر می شود.

وی در ادامه به اظهار نظر در خصوص دعوت باز یکنان به تیم ملی پرداخت و گفت: من به نظر کی روش احترام می گذارم اما باید بگویم بازی در تیم پرسپولیس کمتر از تیم ملی نیست.

وی در ادامه گفت: قطعا اگر جایگاه پرسپولیس در جدول رده بندی بالاتر از رتبه فعلی بود بازیکنان بیشتری در اردوی تیم ملی می داشتیم. در تیم ما نفراتی حضور دارند که لیاقت و پتانسیل بازی در تیم ملی را دارند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس هدف این تیم را قهرمانی خواند و گفت: هدف ما رسیدن به عنوان قهرمانی است چرا که هواداران رتبه دوم جدول را هم برای این تیم مناسب نمی دانند.

استیلی در پایان در واکنش به مصاحبه ای که امیر قلعه نویی در حمایت از او داشته است گفت: قلعه نویی بچه محل ماست و همیشه به من لطف داشته او همیشه رسم جوانمردی را به جا آورده و از کسانی که نیاز به کمک دارند حمایت می کند او پیش از این هم از من حمایت کرده بود که جا دارد از لطف او تشکر کنم.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و صنعت نفت آبادان در هفته پنجم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر بامداد پنجشنبه با پیروزی 3 بر یک پرسپولیس در ورزشگاه آزادی به پایان رسید.