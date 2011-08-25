افزایش 6.2 درصدی ازدواج در آذربایجان غربی/ طلاق 3.2 درصد رشد داشت

علی خیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ثبت 12 هزار و 544 فقره ازدواج طی چهار ماهه سال 90، بیان داشت: ازدواج در مقایسه با سال گذشته 6.2 درصد افزایش یافته و طلاق نیز با یک هزارو 603 مورد، 3.2 درصد رشد داشته است.
وی تعداد دفاتر اسناد رسمی آذربایجان غربی را 244 واحد عنوان کرد و بیان داشت: طی چهار ماهه سالجاری تعداد معاملات منقول و غیرمنقول 23 هزار و 181 و 9 هزار و 522 فقره بوده که معاملات منقول 8.7 درصد افزایش داشته و این درحالی است که معاملات غیرمنقول طی این مدت با سه درصد رشد منفی مواجه بوده است.
اشباع ثبت شرکت تجاری و غیر تجاری در آذربایجان غربی
مدیر کل اسناد و املاک آذربایجان غربی با اشاره به کاهش 17 درصدی پرونده های بخش اجرائیات این نهاد از ابتدای سالجاری تا کنون، افزود: طی این مدت یک هزار و 405 فقره پرونده مهریه، چکهای برگشتی، ضمانت نامه های بدون وثیقه و ضامن در بانکها اجرا شده است.
خیری با اشاره به ثبت 616 فقره از شرکتهای تجاری و غیرتجاری از ابتدای سالجاری تا کنون، اظهار داشت: کاهش 23 درصدی این بخش طی این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نمود اشباع شرکتها در سطح استان دانست.
قانون ثبت مصوب 1310 بازنگری کلی شود
این مسئول با اشاره به روند رو به رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیای کنونی، افزود: اصل قانون مبنی بر لزوم کتابت دستی با وجود مجهز شدن به سیستمهای الکترونیکی بوده که متاسفانه باعث بروز برخی مشکلات شده است.
وی از راه اندازی شبکه ارتباط سیستمی بین ادارات اسناد شهرستانها در 15 واحد ثبتی آذربایجان غربی خبر داد و بیان داشت: با این اقدام ارتباط سیستمی بین واحدها، زیرساختهای الکترونیکی و بستر لازم برای راه اندازی اتوماسیون اداری در استان فراهم شده است.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک آذربایجان غربی اظهار داشت: هم اکنون تمامی دفاترثبت مجهز به دستگاه کارت خوان بانکها و موسسات مالی و اعتباری شده و کلیه پرداختی لازم در حوزه ثبت اسناد در این دفاتر بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانکها انجام می شود.
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