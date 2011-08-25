افزایش 6.2 درصدی ازدواج در آذربایجان غربی/ طلاق 3.2 درصد رشد داشت

علی خیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ثبت 12 هزار و 544 فقره ازدواج طی چهار ماهه سال 90، بیان داشت: ازدواج در مقایسه با سال گذشته 6.2 درصد افزایش یافته و طلاق نیز با یک هزارو 603 مورد، 3.2 درصد رشد داشته است .

وی تعداد دفاتر اسناد رسمی آذربایجان غربی را 244 واحد عنوان کرد و بیان داشت: طی چهار ماهه سالجاری تعداد معاملات منقول و غیرمنقول 23 هزار و 181 و 9 هزار و 522 فقره بوده که معاملات منقول 8.7 درصد افزایش داشته و این درحالی است که معاملات غیرمنقول طی این مدت با سه درصد رشد منفی مواجه بوده است .

اشباع ثبت شرکت تجاری و غیر تجاری در آذربایجان غربی

مدیر کل اسناد و املاک آذربایجان غربی با اشاره به کاهش 17 درصدی پرونده های بخش اجرائیات این نهاد از ابتدای سالجاری تا کنون، افزود: طی این مدت یک هزار و 405 فقره پرونده مهریه، چکهای برگشتی، ضمانت نامه های بدون وثیقه و ضامن در بانکها اجرا شده است.

خیری با اشاره به ثبت 616 فقره از شرکتهای تجاری و غیرتجاری از ابتدای سالجاری تا کنون، اظهار داشت: کاهش 23 درصدی این بخش طی این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نمود اشباع شرکتها در سطح استان دانست .

قانون ثبت مصوب 1310 بازنگری کلی شود

این مسئول با اشاره به روند رو به رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیای کنونی، افزود: اصل قانون مبنی بر لزوم کتابت دستی با وجود مجهز شدن به سیستمهای الکترونیکی بوده که متاسفانه باعث بروز برخی مشکلات شده است .

وی از راه اندازی شبکه ارتباط سیستمی بین ادارات اسناد شهرستانها در 15 واحد ثبتی آذربایجان غربی خبر داد و بیان داشت: با این اقدام ارتباط سیستمی بین واحدها، زیرساختهای الکترونیکی و بستر لازم برای راه اندازی اتوماسیون اداری در استان فراهم شده است .