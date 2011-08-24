به گزارش خبرگزاری مهر، ورزشکاران ایران اسلامی از جمله قهرمانان ملی، رؤسا و مسئولین فدراسیون‌ها در کنار مسئولین، مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان با شور و خروش در راهپیمایی روز جهانی قدس حضور یافته و بار دیگر خشم و انزجار خود را از رژیم نژادپرست اشغالگر قدس اعلام خواهند نمود.

جامعه ورزش کشور با حضور در این اجتماع جهانی، ضمن محکوم کردن جنایات رژیم غاصب صهیونیستی، با حمایت همه جانبه از ملت مظلوم فلستین خواستار آزادی سرزمین‌های اشغالی خواهد شد.

میعادگاه ورزش ایران در روز جهانی قدس: جمعه چهارم شهریور ماه،۳۰/۹ صبح، ضلع غربی میدان فلسطین.