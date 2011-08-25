6 طرح شاخص در گلستان در سالجاری اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت شامگاه چهارشنبه در "همایش دولت ، جهاد اقتصادی " در گرگان افزود: آغاز عملیات اجرایی سد نرماب چل چای در مینودشت با حضور وزیر نیرو ، کلنگ زنی بیمارستان 320 تختخوابی آیت الله طاهری ، افتتاح متمرکز 5060 واحد مسکن مهر استان و اغاز عملیات اجرایی راه آهن گرگان - اینچه برون با حضور وزیر مسکن و راه از جمله این کارهاست.

وی اظهار داشت: با بهره برداری از راه آهن گرگان - اینچه برون تا پایان برنامه پنجم توسعه شاهد ترانزیت 35 میلیون تن کالا خواهیم بود که الان حجم ترانزیت کالا 1.5میلیون تن است.

قناعت ادامه داد: افتتاح دو پروژه بزرگ ملی کارخانه سیمان پیوند گالیکش و نیروگاه 1000 مگاواتی برق علی آبادکتول را که با حضور رئیس جمهور دراستان شاهد بودیم.

به گفته وی، چه چیزی باعث شده که در طول این 32 سال اینهمه پیشرفت در کشور و بویژه درطول این 6 سال اخیر که شاهد موفقیت های بیشماری باشیم.



استاندار با بیان اینکه حضرت امام (ره) یک مدل حکومتی را ابداع کردند اذهان داشت: کار شبانه روزی برای مردم کردن و با صلاح و مقتضیات زمان حرکت کردن ودر نهایت همه این ها با فرماندهی یک انسان صالح، پاک و فرهیخته که فرماندهی کشتی انقلاب را بر عهده دارند و مقام معظم رهبری که جانشین برحق امام راحل است مدیریت می شود.

وی تاکید کرد: کشوری مقتدر و قدرتمند هست که امواج انسانی آن برای حمایت از آن کشور در کف صحنه حضور داشته باشند.

وی اظهار امیدواری کرد :باید دقت کنیم که از نعمت ولایت که خداوند نصیب ما کرده پاسداری و حمایت بکنیم و خدشه ایی به این جایگاه وارد نشود و مسئولان و کارگزاران نظام همچنان تابع بی چون و چرای مقام معظم رهبری باشند شک نداشته باشید که توفیقات نظام اسلامی ما در سالهای آینده پیش از این خواهد بود.



وی با اشاره مقایسه دولت نهم و دهم نسبت به 26 سال قبل وجود داشت افزود: ایجاد مراکز آموزش عالی وافزایش دانشجو که ازرشد صد در صدی برخوردار بوده وتحت پوشش قرار دادن بیمه که از رشد 80 درصدی دراین دولت وجود داشت.

به گفته وی،عدالت محوری یکی ازویژگی این دوشهید بزرگوار بوده و مصوباتی که در زمان تصدی کوتاه خود در حکومت داشتند،نگاه عادلانه وقائل بودن حقوق یکسان برای همه مردم بوده است.

استاندار گلستان تصریح کرد :دولت شهید رجایی وباهنر اولین دولتی بود که سفرهای استانی را باب کرد وجلسه هیات دولت را در یکی از مراکز استانها برگزارنمود.

وی ادامه داد: دولت احمدی نژاد با تاسی از شهیدان رجائی و باهنر با شعار عدالت محوری سفرهای استانی را در دستور کار خود قرار دادند.

قناعت یکی از ویژگی دیگر شهیدان رجائی و باهنر راهمراه بودن آنان با مردم برشمرد و افزود: آنان به واقع با مردم همراه بودند ودغدغه های مردم را دغدغه خودشان می دانستند و در متن مردم زندگی کردند که این ویژگی نیز در دولت احمدی نژاد و شخص ایشان هم دیده می شود.



وی تاکید کرد: هنوز مردم کشور و استان در عمق کارهای صورت گرفته قرار نگرفته اند که این نیازمند اطلاع رسانی دقیق رسانه ایی به مردم برای ارائه گزارش آمار وارقام خدمات دولت به ملت است.



وی از مدیران استانی خواست که باید بیشتر از گذشته با رسانه استانی و اصحاب جراید ارتباط و تعامل تنگاتنگی داشته باشند.



وی با اشاره به دستیابی به صنعت ماهواره که تا همین چند سال پیش تصور پرتاب ماهواره توسط ایران شاید برای بعضی ها به عنوان لطیفه و یا افسانه شبیه بود اظهار داشت : این یعنی اینکه در حوزه هوا وفضا یک معجزه صورت گرفته است.



قناعت چهارمین ویژگی شهیدان رجائی وباهنر را در دفاع از ارزش های انقلاب و کشور بسیار ثابت قدم و خود باور بودند دانست و اضافه کرد : دولت نهم و دهم با تاسی از این دو شهید بزرگوار بسیار ثابت قدم هستند و محکم و با قدرت در برابر دشمنان نظام و غربیها ایستاده است.