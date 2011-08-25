فرنگی کاران نوجوانان ایرانی امروز عازم مجارستان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم 10 نفره کشتی فرنگی نوجوانان ایران برای شرکت در رقابتهای جهانی صبح امروز پنجشنبه راهی مجارستان شدند. تیم کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان که در هفدهمین دوره رقابتهای جهانی مجارستان شرکت میکند، روزهای 5 و 6 شهریورماه به مصاف حریفان قدرتمند خود میرود. تیم ایران در آخرین دوره این رقابتها در سال 1999 با کسب یک مدال نقره و دو برنز پس از تیمهای روسیه، آذربایجان و گرجستان به مقام چهارم رسید.
مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان جهان که پس از 11 سال وقفه از سر گرفته می شود، صبح شنبه از ساعت 11:30 به وقت تهران و بصورت یکسره آغاز می شود که مسابقات پنج وزن اول شنبه و پنج وزن دوم و پایانی یکشنبه برگزار می شود.
- ترکیب تیم کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان در این رقابتها به شرح زیر است:
42 کیلوگرم: محمد پیامنی
46 کیلوگرم: رضا خدری
50 کیلوگرم: سعید کردی
54 کیلوگرم: رامین طاهری
58 کیلوگرم: میثم رمضانی
63 کیلوگرم: پیام بویری
69 کیلوگرم: علی شریفی
76 کیلوگرم: مسعود مرادی
85 کیلوگرم: امیرحسین خانپور
100 کیلوگرم: امیر زرینچگینی
سرمربی: خلیل رشید محمدزاده
مربیان: محسن طاهری، عباس خدایاری، عزیز ناقوسی و مهدی قسمتی
سرپرست: بهروز حضرتیپور
تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری با کسب هفت مدال طلا، نقره و برنز نایب قهرمان رقابتهای جهانی مجارستان شد.
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