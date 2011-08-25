آرسنال هم به مرحله گروهی لیگ قهرمانان راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال در دیدار برگشت مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان موفق شد با نتیجه 2 بر یک اودینزه را در خانه خودش شکست دهد. شاگردان آرسن ونگر که در دیدار رفت با نتیجه یک بر صفر حریف ایتالیایی خود را مغلوب کرده بودند در ایتالیا نیز این تیم را 2 بر یک شکست دادند تا در نهایت با پیروزی 3 بر یک از سد این تیم بگذرند و به مرحله گروهی لیگ قهرمانان برسند.

در این بازی آنتونیو دی ناتاله ابتدا در دقیقه 39 اودینزه را پیش انداخت اما رابین فان پرسی در دقیقه 55 بازی را به تساوی کشاند. در ادامه دی ناتاله یک ضربه پنالتی را برای اودینزه از دست داد تا امیدهای این تیم برای بازگشت به بازی کمرنگ تر شود. در دقیقه 70 بازی تئو والکات گل دوم توپچی‌ها را به ثمر رساند تا خیال توپچی‌ها از صعود راحت شود.

در دیگر دیدارهای این مرحله تیم‌های المپیک لیون فرانسه، بنفیکای پرتغال، باتف بوریسف بلاروس و ویکتوریا پلژن جمهوری چک موفق شدند با از پیش رو برداشتن حریفان خود به مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان صعود کنند.

نتایج دیدارهای شب گذشته مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا به شرح زیر است. ارقام داخل پرانتز نتایج دیدارها در مجموع دو بازی رفت و برگشت است.

* توئنته هلند 3 (3) - بنفیکای پرتغال یک (5)

* آرسنال انگلستان 2 (3) - اودینزه ایتالیا یک (یک)

* کپنهاگن دانمارک یک (5) - ویکتوریا پلژن جمهوری چک 2 (5)

* باتف بوریسف بلاروس 2 (3) - استورم گراتس اتریش صفر (یک)

* المپیک لیون فرانسه یک (4) - رابین کازان روسیه یک (2)

قرعه کشی مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا امشب برگزار می شود.