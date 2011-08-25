23 طرح عمرانی در شهرستان پیشوا به بهره برداری می رسد

بهرام ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرحها با هزینه ای بالغ بر 98میلیارد ریال اجرا شده و در هفته دولت به بهره برداری می رسند.

وی گفت: از شاخص ترین این طرحها می توان به بازسازی ساختمان فرمانداری، راه اندازی اداره جهاد کشاورزی شهرستان پیشوا، احداث پروژه 72 واحدی قلم چی، روکش آسفالت روستای معین آباد و احداث کانال آب در روستای قوئینک رخشانی اشاره کرد.

نماینده عالی دولت در شهرستان پیشوا ادامه داد: این پروژه ها در حوزه های کشاورزی، مسکن، افتتاح ادارات به دلیل تازه تأسیس بودن شهرستان و طرحهای هادی روستایی است.

وی بیان کرد: هفته دولت هفته اقتدار و پیروزی نظامی است که حمایت و پشتیبانی میلیونها تن از ملت خود را به همراه دارد و تمام همتش، خدمت به محرومان جامعه و رفع نیاز دردمندان و مستمندان است.

ستاری افزود: هفته دولت از تصادفات پرمعناست که یادبود دو شخصیت دولتی شهید را به همراه دارد که باید هفته دولت را نه به عنوان ولادت دولت، بلکه به عنوان یادبود شهادت قرار داد.