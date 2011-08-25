"سمیر نصری" به باشگاه منچسترسیتی پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه منچسترسیتی با قراردادی چهار ساله به ارزش 24 میلیون پوند سمیر نصری را از باشگاه آرسنال به خدمت گرفت. بعد از چند ماه شایعه در مورد نصری این بازیکن در حالی که یک سال دیگر از قراردادش با آرسنال باقی مانده بود این تیم را به مقصد منچسترسیتی ترک کرد.

نصری در ابتدا قصد ترک آرسنال را نداشت اما بعد از آگاه شدن از علاقه "روبرتو مانچینی" سرمربی ایتالیایی من سیتی به او و پیشنهاد دستمزد هفته‌ای 180 هزار پوند تصمیم گرفت جمع توپچی‌ها را ترک کند.

اکنون دو ستاره آرسنال این تیم را ترک کرده‌اند، سمیر نصری به مقصد آرسنال و "سسک فابرگاس" به مقصد بارسلونا. از همین رو هواداران آرسنال انتظار دارند "آرسن ونگر" سرمربی این تیم بازیکنانی را که توانایی پر کردن جای این دو بازیکن را داشته باشند را به خدمت بگیرد.

نصری پنجمین خرید تابستانی سیتی بود. "سرخیو آگوئرو" و "گائل کلیشی" از خریدهای بزرگ سیتی در مهلت نقل و انتقالات بودند.