"ساموئل اتوئو" به باشگاه "آنژی ماخاچکالا" پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، ساموئل اتوئو مهاجم کامرونی و اسبق اینتر با قراردادی سه ساله و با رقم 28 میلیون یورو این تیم ایتالیایی را به مقصد باشگاه روسی "آنژی ماخاچکالا" ترک کرد.

اتوئو با امضای این قرارداد به پردرآمدترین بازیکن فوتبال جهان تبدیل شد. او قرار است سالیانه 20 میلیون یورو از سران آنژی به عنوان دستمزد دریافت کند.

اتوئو بعد از پنج سال حضور در بارسلونا تابستان 2009 آبی و اناری‌ها را به مقصد اینتر ترک کرد و در همان فصل اول حضورش در این تیم با هدایت خوزه مورینیو اسکودتو، کوپا ایتالیا و لیگ قهرمانان اروپا را فتح کرد.

این مهاجم کامرونی در دو سال حضورش در جوزپه مه آتزا 102 بار با پیراهن اینتر به میدان رفت 53 گل نیز برای این تیم به ثمر رساند.