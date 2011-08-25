"دیاک" برای سومین بار رئیس فدراسیون جهانی دوومیدانی شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کره جنوبی، چهل و هشتمین کنگره فدراسیون جهانی دوومیدانی چهارشنبه شب با حضور نمایندگان بیش از 200 کشور جهان و اعضای هیئت رئیسه واجرایی این فدراسیون در مرکز کنفرانس‎های بین‎المللی EXCO شهر دایگو کره‎جنوبی آغاز شد. در اولین بخش از جلسه انتخاباتی فدراسیون جهانی دوومیدانی نامزدهای پست‌های مختلف به ارائه برنامه‌ها و گزارش‌های خود پرداختند.

"لامینه دیاک" رئیس سنگالی فدراسیون جهانی دوومیدانی تنها کاندیدای احراز این پست در کنگره انتخاباتی بود که موفق شد با رای موافق شرکت کنندگان برای سومین بار مسئولیت ریاست فدراسیون جهانی را برعهده بگیرد. دیاک از سال 2003 ریاست این فدراسیون را عهده‌دار است.

"دیاک" سال‎های پیش به عنوان قهرمان ماده پرش طول فعالیت کرده است. وی که متولد سال 1933 میلادی و مسلط به دو زبان انگلیسی و فرانسوی است در سال 1958 در مسابقات قهرمانی جهان فرانسه با رکورد 7 متر و 63 سانتیمتر به عنوان قهرمانی رسید و در سال 1959 هم با رکورد 7 متر و 72 سانتیمتر در کشور فرانسه بهترین رکورد خود را بر جای گذاشت.

چهل و هشتمین دوره کنگره انتخاباتی و عمومی فدراسیون جهانی دوومیدانی امروز پنجشنبه با انتخاب نایب رئیس اول، چهار نایب رئیس دوم و اعضای هیئت اجرایی و بررسی تقویم فدراسیون جهانی در مرکز کنفرانس‌های بین المللی EXCO شهر دایگو پیگیری خواهد شد.

سیزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان با حضور دو هزار ورزشکار از 202 کشور جهان از 5 تا 13 شهریورماه در "دایگو" کره جنوبی برگزار می‌شود.