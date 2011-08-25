رژیم صهیونیستی بسیار ضعیف شده است/ لزوم اتحاد مسلمانان در مسئله فلسطین

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظاهری، رئیس حوزه علمیه اصفهان با صدور بیانیه‌ای با تاکید بر لزوم و اهمیت حضور اقشار مختلف مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس، اعلام کرد: حدود 60 سال است که رژیم جعلی و اشغالگر اسرائیل، سرزمین اسلامی فلسطین که قلب تپنده اسلام است و قدس شریف که نخستین قبله مسلمانان به شمار می‌رود را غصب کرده و میلیون‌ها مردم این سرزمین را از خانه و کاشانه خود آواره ساخته و با کشتن مردان و زنان و کودکان و تخریب خانه‌ها و بستن راه تامین احتیاجات زندگی آنها، مرتکب جنایت‌های فراوان شده است.

در این بیانیه‌ آمده است: در این مدت قدرت‌های استکباری که در رأس‌ آنها آمریکا حضور دارد، خود پدید آورنده این غده سرطانی بوده، طرح‌های ظالمانه‌ای را برای سازش مطرح کرده‌اند اما به نتیجه نرسیده است.

رئیس حوزه علمیه اصفهان در ادامه بیانیه خود به مناسبت روز جهانی قدس آورده است: اخیراً نیز همین طرح ظالمانه با پشتیبانی برخی از دولت‌های عربی مطرح شده ولی این طرح‌ها حقوق مردم فلسطین که یکی از آنها بازگشت این مردم به سرزمین خود است را تامین نمی‌کند، لذا مردم فلسطین انتفاضه و جهاد را تنها راه احقاق حقوق خود می‌دانند.

در ادامه بیانیه آیت‌الله مظاهری تصریح شده است: بنابراین لازم است که مسلمانان و آزادی‌خواهان کل جهان در روز جمعه با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی پس از جنگ 33 روزه لبنان و جنگ 22 روزه غزه بسیار ضعیف شده است، به ندای بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی(ره) لبیک گویند و با فریادهای رساتر و فراگیرتر و قدم‌های استوارتر به سوی میعادگاه نماز جمعه با شور و خروش حرکت کنند و با شعارهای کوبنده خود از مظلومان حمایت کرده و فریاد آزادی قدس عزیز را سر دهند.