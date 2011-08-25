به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه دو روز قدس چهار پایگاه را در خیابان‌های تهران مستقر می‌کند که در تقاطع انقلاب و وصال خاله سارا و خاله قاصدک حضور دارند و مجید قناد و رهبر حقیقت هم به عنوان مجری مستر در این پایگاه حاضر می‌شوند.

در بلوار کشاورز پایگاه "تیم فیتیله" قرار دارد. همچنین عمو مهربون و مسعود روشن پژوه نیز در این پایگاه به عنوان مجری حضور خواهند داشت.



در خیابان انقلاب و پارک دانشجو، گروه عموپورنگ به میان بچه‌ها می‌آید و ملیکا زارعی (خاله شادونه) به عنوان مجری حضور دارد. گروه ململ، خانم گلی و علی‌ مرادی در خیابان ولیعصر، تقاطع طالقانی مستقر می‌شوند. ضمن اینکه مجری "شیب تند" نیز در این پایگاه حضور دارد.



این چهار گروه کودک از ساعت 9 صبح در پایگاه‌های خود مستقر می‌شوند و تا پایان راهپیمایی در پایگاه‌ها خواهند ماند؛ همچنین شبکه دو در ارتباطی زنده از نحوه اجرای برنامه‌ها و شور و حال مردم و کودکان حاضر در راهپیمایی پخش تلویزیونی خواهد داشت.



کودکان حاضر در راهپیمایی همچنین می‌توانند دلنوشته‌ها و نقاشی‌های خود به کودکان فلسطینی را به این پایگاه‌ها تحویل دهند.