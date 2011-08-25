  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۳ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۰۹

عمو پورنگ و فیتیله‌ای‌ها میزبان بچه‌ها در روز قدس می‌شوند

عمو پورنگ و فیتیله‌ای‌ها میزبان بچه‌ها در روز قدس می‌شوند

شبکه دو گروه‌های کودک خود از جمله عمو پورنگ و فیتیله‌ای‌ها را در روز جهانی قدس به میان مردم روزه‌دار می‌آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه دو روز قدس چهار پایگاه را در خیابان‌های تهران مستقر می‌کند که در تقاطع انقلاب و وصال خاله سارا و خاله قاصدک حضور دارند و مجید قناد و رهبر حقیقت هم به عنوان مجری مستر در این پایگاه حاضر می‌شوند.

در بلوار کشاورز پایگاه "تیم فیتیله" قرار دارد. همچنین عمو مهربون و مسعود روشن پژوه نیز در این پایگاه به عنوان مجری حضور خواهند داشت.

در خیابان انقلاب و پارک دانشجو، گروه عموپورنگ به میان بچه‌ها می‌آید و ملیکا زارعی (خاله شادونه) به عنوان مجری حضور دارد. گروه ململ، خانم گلی و علی‌ مرادی در خیابان ولیعصر، تقاطع طالقانی مستقر می‌شوند. ضمن اینکه مجری "شیب تند" نیز در این پایگاه حضور دارد.

این چهار گروه کودک از ساعت 9 صبح در پایگاه‌های خود مستقر می‌شوند و تا پایان راهپیمایی در پایگاه‌ها خواهند ماند؛ همچنین شبکه دو در ارتباطی زنده از نحوه اجرای برنامه‌ها و شور و حال مردم و کودکان حاضر در راهپیمایی پخش تلویزیونی خواهد داشت.

کودکان حاضر در راهپیمایی همچنین می‌توانند دلنوشته‌ها و نقاشی‌های خود به کودکان فلسطینی را به این پایگاه‌ها تحویل دهند.
کد مطلب 1391602

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه