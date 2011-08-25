86 طرح عمرانی ، فرهنگی و کشاورزی در بوئین زهرا افتتاح می شود

ابوالفضل طاهر خانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: همزمان با هفته دولت بهره برداری از 86 طرح مهم در این شهرستان آغاز می شود.

وی افزود: این طرحها شامل پوشش انهار، افتتاح چند مدرسه، دو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، آبیاری تحت فشار و راههای روستایی است که هر روز در یک بخش با حضور مسئولان عالیرتبه استان افتتاح خواهد شد.

طاهرخانی تصریح کرد: برای افتتاح طرح های یاد شده بالغ بر 10 میلیارد تومان هزینه شده است.

فرماندار بوئین زهرا یادآورشد: قطعه اول آزاد راه بوئین زهرا به رحیم آباد به طول 14 کیلومتر از دیگر طرحهای مهمی است که درروزهای آینده افتتاح خواهد شد.

این مسئول گفت: برای افتتاح این آزاد راه بالغ بر 15 میلیارد تومان هزینه شده است.

طاهرخانی همچنین از افتتاح طرح چهار بانده شدن بخش رامند به شال خبرداد و تصریح کرد: برای ساخت این مسیر با هفت کیلومتر طول شش میلیارد تومان هزینه شده است.

به گفته فرماندار بوئین زهرا با افتتاح طرح های یاد شده در هفته دولت برای یک هزار و 60 نفر در منطقه اشتغال ایجاد شد.