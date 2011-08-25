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۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۰۸

علایی به مهر خبر داد:

67 پروژه در شهرستان آبیک افتتاح می شود

67 پروژه در شهرستان آبیک افتتاح می شود

آبیک- خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان آبیک گفت: همزمان با هفته دولت بهره برداری از 67 پروژه فرهنگی، عمرانی و تولیدی، صنعتی در این شهرستان آغاز می شود.

هوشنگ علایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: همزمان با هفته دولت 67 طرح عمرانی، فرهنگی، صنعتی و تولیدی در
مناطق مختلف شهرستان آبیک افتتاح می شود.
 
وی افزود: برای اجرای این طرحها بیش از 34 میلیارد و 520 میلیون تومان هزینه شده است.
 
فرماندار آبیک یادآورشد: با بهره برداری از این طرحها برای 478 نفر در منطقه شغل ایجاد می شود.
 
علایی تصریح کرد: راه اندازی 17 واحد تولیدی و صنعتی در شهرک کاسپین، آبرسانی و گازرسانی به 9 روستا، آسفالت راه
روستایی، احداث مجتمع فرهنگی و هنری خاکعلی، احداث بلوار شهدا و بوستان فذک شهر آبیک از مهمترین طرحهایی است که در هفته دولت افتتاح می شود.
کد مطلب 1391610

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