67 پروژه در شهرستان آبیک افتتاح می شود

هوشنگ علایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: همزمان با هفته دولت 67 طرح عمرانی، فرهنگی، صنعتی و تولیدی در

مناطق مختلف شهرستان آبیک افتتاح می شود.

وی افزود: برای اجرای این طرحها بیش از 34 میلیارد و 520 میلیون تومان هزینه شده است.

فرماندار آبیک یادآورشد: با بهره برداری از این طرحها برای 478 نفر در منطقه شغل ایجاد می شود.

علایی تصریح کرد: راه اندازی 17 واحد تولیدی و صنعتی در شهرک کاسپین، آبرسانی و گازرسانی به 9 روستا، آسفالت راه

روستایی، احداث مجتمع فرهنگی و هنری خاکعلی، احداث بلوار شهدا و بوستان فذک شهر آبیک از مهمترین طرحهایی است که در هفته دولت افتتاح می شود.