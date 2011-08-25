خط ثابت اتوبوسرانی درون شهری ورامین راه اندازی شد

علی اصغر خوشنام در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با اختصاص 15 دستگاه اتوبوس به خط ثابت درون شهری ورامین، مسافران از از ایستگاه بیمارستان شهید محمد مفتح به ایستگاه میدان پوئینک جابجا می شوند.

وی افزود: اکثریت جابجایی مسافران این سازمان در طول روز بوده و راه اندازی خط ثابت درون شهری به یکی از مطالبات شهروندان مسافر درون شهری تبدیل شده بود.

این مسئول بیان کرد: این سازمان تمام توان اجرایی خود را در راستای ارائه خدمات جابجایی مسافران درون شهری و برون شهری به کار گرفته و در این راستا از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

وی ادامه داد: راه اندازی این خط باعث کاهش اتلاف وقت مسافران بوده و حتی ترافیک درون شهری و خطوط ورامین به تهران را کاهش خواهد داد.

خوشنام اظهار داشت: این خط جدید، مسافران درون شهری و ورودی را از دو شهر بزرگ پیشوا و قرچک به محدوده درون شهری ورامین از ساعت 6:30 صبح الی 21 سرویس دهی می کند.

وی افزود: مسافران برای استفاده از این ناوگان می توانند از دو ایستگاه مرکزی این خط در میدان پوئینک بعد از پمپ بنزین و ایستگاه بیمارستان شهید محمد مفتح استفاده کنند.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری ورامین عنوان کرد: شهروندان ورامین می توانند نظرات، پیشنهادها و انتقادهای خود را نسبت به این سازمان و عملکرد آن در ساعت اداری از طریق تماس تلفنی و یا ارسال نمابر با شماره 3237676 در میان بگذارند.