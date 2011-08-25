48 طرح فرهنگی، آموزشی و عمرانی در تاکستان افتتاح می شود

علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با تلاش مسئولان شهرستان 48 طرح مهم عمرانی، فرهنگی و آموزشی در هفته دولت در این منطقه افتتاح شده و به بهره برداری می رسد.

فرماندار تاکستان تصریح کرد: طرحهای آماده افتتاح در زمینه راهسازی، کشاورزی، برق رسانی و احداث فضاهای آموزشی است که برای ساخت آنها 55 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.

صادقی یادآورشد: احداث خانه بهداشت روستایی، توسعه و تجهیز بیمارستان تامین اجتماعی، احداث سالن و تامین فضاهای مورد نیاز مرکز آموزش فنی و حرفه ای، گازرسانی به 14 روستا، مقاوم سازی مسکن روستایی، احداث سردخانه دو هزار تنی و مدرسه شبانه روزی از مهمترین طرحهای شهرستان تاکستان است که در هفته دولت به بهره برداری می رسد.