مرز باشماق مریوان باید به صورت شبانه روزی فعال باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی شامگاه چهارشنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان کردستان اظهار داشت: شبانه روزی شدن مرز باشماق مریوان یک نیاز جدی برای استان است و تمامی دستگاه های دولتی موظف به اجرایی کردن این مهم بدون هیچ گونه کم و کاستی هستند.

وی ادامه داد: وجود مرز باشماق به عنوان یک ظرفیت بسیار خوب در استان کردستان در راستای توسعه صادرات کالا و افزایش مبادلات مرزی با کشور عراق باید بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد که یکی از نیازهای فعلی در این مرز شبانه روزی کردن فعالیت های آن است و از همه دستگاه های دولتی مستقر در مرز انتظار می رود که نیرو و امکانات این کار را تامین کنند.

استاندار کردستان با اشاره به لزوم هماهنگی و تعامل بین دستگاه ها و سازمان های مسئول در مرز باشماق مریوان بیان کرد: نباید ناهماهنگی در روند انجام امور خدشه ای ایجاد کند و همه دستگاه ها موظفند نسبت به اجرای وظایف خود اقدام و برای تسهیل در امور نیز هماهنگی لازم را داشته باشند.

شهبازی کاهش صادرات در استان کردستان را امری غیرقابل پذیرش عنوان کرد و گفت: با توجه به ظرفیت های موجود پدیده کاهش صادرات به هیچ عنوان قابل قبول نیست و از همه مدیران و مسئولان این بخش انتظار می رود که با جدیت و تلاش بیشتری ضمن شناسایی و رفع مسائل و مشکلات شرایط لازم را برای افزایش صادرات در استان فراهم کنند.

وی در پایان خواستار ایجاد ارتباط و تعامل گسترده مسئولان و مدیران استان با طرف های عراقی شد و افزود: با ارتباط مناسب می توان بخش زیادی از ناهماهنگی های موجود بین دو طرف را رفع کرد و زمینه را برای افزایش مبادلات مرزی بین استان کردستان و شمال عراق فراهم کرد.

در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان کردستان علاوه بر مدیران ادارات و سازمان های دولتی عضو، اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان نیز حضور داشتند و راهکارهای مختلف در راستای توسعه صادرات در کردستان مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.

